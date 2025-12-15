Na Zahodnem Balkanu menijo, da že predolgo pristopajo k EU

Center za razvoj financ (Cef) je ena od dveh mednarodnih institucij s sedežem v Ljubljani. »Vloga Cefa, ki obstaja že skoraj petindvajset let, je podpirati­ spremembe v javnih institucijah oziroma reforme v državah jugovzhodne in vzhodne Evrope. Veliko teh držav je kandidatk za članstvo v EU, zato jim pomagamo pri približevanju članstvu. Sodelujemo z državami jugovzhodne Evrope, pa tudi z Moldavijo in Ukrajino,« je pojasnila direktorica Cefa Jano Repanšek, ki ima s tem dober uvid v približevanje teh držav članstvu v Evropski uniji. V Cefu pomagajo državam pri vrednotenju reform in njihovemu spremljanju, saj lahko na podlagi reform države pridobijo tudi evropska sredstva.