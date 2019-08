Na zahodni ljubljanski obvoznici nastal daljši zastoj

Zaradi prometne nesreče sta na zahodni ljubljanski obvoznici zaprta prehitevalni in pospeševalni pas med priključkom Brdo in razcepom Kozarje proti Primorski, promet poteka samo po voznem pasu.



Nastaja zastoj, vozniki morajo med ustavljenima kolonama pustiti pot za intervencijska vozila, opozarjajo na prometno-informacijskem centru.







Občasno zapirajo predor Šentvid proti Kosezam. Voznikom, namenjenim proti Primorski, priporočamo uporabo vzhodne in južne obvoznice.



Promet je zaradi nesreče oviran tudi na štajerski avtocesti pred priključkom Šentilj proti Avstriji. Zaradi plazu sta zaprti cesti Vuzenica - Vuhred, pri Sv. Vidu ter Črna na Koroškem - Šoštanj med Črno in Javorjem.