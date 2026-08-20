Na zahodu države možna krajevna neurja, tudi toča

Danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu države nastajala krajevna neurja. Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso), ki je za zahod države izdala oranžno vremensko opozorilo, je možen pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče.

Padavine se bodo širile proti vzhodu države, pri čemer bodo postopno slabele.

Vremensko dogajanje se bo predvidoma umirilo v petek zjutraj in deloma dopoldne. Bodo pa tudi v petek čez dan predvsem na zahodu in jugu spet možna krajevna neurja z nalivi. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. V nedeljo pa bo večinoma sončno in suho vreme.

Zaradi suhih tal lahko na zahodu hitro narastejo meteorne vode in hudourniki. Na Arsu svetujejo previdnost vsem, ki kampirajo ali se zadržujejo pri hudourniških strugah.