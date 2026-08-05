Na zahodu države vročinske nevihte, v Ljubljani padel vremenski rekord

V zahodnem delu Slovenije se je razvilo več vročinskih neviht. Po navedbah Arsa je na območju med Rakekom in Logatcem močan naliv, možna je tudi toča. Na Sviščakih pa je v eni uri padlo 23 milimetrov padavin, je Arso nekaj pred 16. uro sporočil na družbenih omrežjih. Nevihtna aktivnost bo v naslednjih urah počasi usihala, so napovedali.

Nevihtne celice so, kot kaže radarska slika padavin Agencije za okolje (Arso), med drugim v Julijskih Alpah, nad Cerknim, na več območjih Notranjske in na Kočevskem.

Nevihte, ki so v nekaterih delih države prekinile daljše obdobje suhega vremena v času vročinskega vala, se bodo po napovedih Arsa umirile v nekaj urah.

Ponekod so nevihte prinesle tudi ohladitev. Po podatkih vremenskih postaj se je živo srebro v Logatcu spustilo na 22 stopinj Celzija, v Idriji na 23, v Gornjem Gradu na 25, v Postojni pa na 27 stopinj Celzija.

Rekordno dolg vročinski val

V Ljubljani so danes že osmi zaporedni dan izmerili več kot 35 stopinj Celzija, s čimer je bil presežen dosedanji rekord sedmih zaporednih dni s takšno temperaturo iz avgusta 2013, so na družbenih omrežjih zapisali na Arsu. Vročinski val bo po napovedih vztrajal še do petka.

Vročinski val, ki je Slovenijo zajel sredi minulega tedna, še vedno vztraja. Na Agenciji za okolje (Arso) so danes opozorili, da bo v večjem delu Slovenije danes in v četrtek po nižinah še velika toplotna obremenitev. Najvišja dnevna temperatura bo še presegla 35 stopinj Celzija. Do petka zato še velja najvišja stopnja vremenskega opozorila za vročino.

Slovenija se ob vročini sooča tudi s sušnimi razmerami, ki se zaostrujejo povsod po državi. Da bi zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so na celotnem območju Mariborskega vodovoda že prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah, ki jih pokriva Mariborski vodovod. Podobno velja tudi ponekod drugod na severovzhodu države.

Vročina pa ne popušča niti ponoči. Na Arsu so tropske noči zabeležili tudi na vremenskih postajah, ki ležijo nad 1000 metri nadmorske višine. Najvišje ležeča postaja, ki je letos zabeležila tropsko noč, je na Rogli in leži na 1495 metrih. V noči iz ponedeljka na torek se temperatura tam ni spustila pod 21 stopinj Celzija.

V petek se vendarle nakazuje sprememba vremena. Srednjo Evropo bo dosegel bolj svež zrak in ob krajevnih plohah in nevihtah se bo nekoliko osvežilo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti države in z njo povezana toplotna obremenitev bosta zato prehodno popustili.

Od sobote naprej pa bo iz dneva v dan topleje, vendar bo najvišja dnevna temperatura večinoma do 35 stopinj Celzija, so zapisali na Arsu.