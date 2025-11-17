Na zahodu zemeljski plazovi in poplave, možnost snega tudi do nižin

Zaradi jugozahodnega vetra pred prehodom vremenske fronte je ponoči v pasu od Goriških brd do Tolmina padla večja količina padavin. V 12 urah je tam padlo več kot 100 milimetrov dežja. Največ padavin so izmerili na Voglu in v Tolminu, 121 oziroma 115 milimetrov, poroča Arso.

Padavine se širijo nad celotno Slovenijo, ob obali nastajajo tudi posamezne nevihte. Čez dan bo še pihal topel jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija.

Arso je izdal rumeno vremensko opozorilo za vso državo, razen osrednje Slovenije, največ skrbi bosta povzročala veter in dež. Za petek so za večino države izdali rumeno opozorilo zaradi snega.

Zaradi poplavljenega vozišča je zaprta regionalna cesta Dobrovo–Neblo. Zaradi zemeljskega plazu na regionalni cesti Solkan–Gonjače je med Kojskim in Gonjačami promet urejen izmenično. Zaradi obilnega deževja velja splošna nevarnost zemeljskih plazov in poplavljenih vozišč v Goriških brdih ter na cestah med Novo Gorico in Tolminom.

Ponoči bo Slovenijo od severa prešla hladna fronta. Ob njenem prehodu se bodo padavine znova okrepile in zajele vso državo. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Ponoči se bo od severovzhoda hladilo, meja sneženja se bo spuščala, napovedujejo na Arsu. Največja verjetnost sneženja po nižinah bo na Notranjskem in Kočevskem.

V petek lahko po večini države pričakujemo sneg. FOTO: Arso/Zajem zaslona

V torek zjutraj bodo padavine postopoma ponehale. Čez dan se bo delno zjasnilo, na jugovzhodu bo več oblačnosti. Jutranje temperature se bodo gibale od nič do tri stopinje, na Primorskem bo okoli šest stopinj Celzija. Burja na Primorskem bo do večera slabela.