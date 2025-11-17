Na zahodu zemeljski plazovi in poplave, možnost snega tudi do nižin

Neomejen dostop | že od 14,99€
Zaradi jugozahodnega vetra pred prehodom vremenske fronte je ponoči v pasu od Goriških brd do Tolmina padla večja količina padavin. V 12 urah je tam padlo več kot 100 milimetrov dežja. Največ padavin so izmerili na Voglu in v Tolminu, 121 oziroma 115 milimetrov, poroča Arso.
Padavine se širijo nad celotno Slovenijo, ob obali nastajajo tudi posamezne nevihte. Čez dan bo še pihal topel jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija.
Arso je izdal rumeno vremensko opozorilo za vso državo, razen osrednje Slovenije, največ skrbi bosta povzročala veter in dež. Za petek so za večino države izdali rumeno opozorilo zaradi snega.
Zaradi poplavljenega vozišča je zaprta regionalna cesta Dobrovo–Neblo. Zaradi zemeljskega plazu na regionalni cesti Solkan–Gonjače je med Kojskim in Gonjačami promet urejen izmenično.
Zaradi obilnega deževja velja splošna nevarnost zemeljskih plazov in poplavljenih vozišč v Goriških brdih ter na cestah med Novo Gorico in Tolminom.
Ponoči bo Slovenijo od severa prešla hladna fronta. Ob njenem prehodu se bodo padavine znova okrepile in zajele vso državo. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Ponoči se bo od severovzhoda hladilo, meja sneženja se bo spuščala, napovedujejo na Arsu. Največja verjetnost sneženja po nižinah bo na Notranjskem in Kočevskem.
V torek zjutraj bodo padavine postopoma ponehale. Čez dan se bo delno zjasnilo, na jugovzhodu bo več oblačnosti. Jutranje temperature se bodo gibale od nič do tri stopinje, na Primorskem bo okoli šest stopinj Celzija. Burja na Primorskem bo do večera slabela.
Območje med Palmanovo in Gorico v Furlaniji - Julijski krajini je v nedeljo in ponoči zajelo obilno deževje. V Bračanu blizu meje s Slovenijo je zemeljski plaz zasul več hiš. Gasilci so iz zasute hiše rešili enega poškodovanega, dva človeka še pogrešajo, poroča Primorski dnevnik.
O najhujši škodi poročajo z območja Krmina, kjer je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa v zgolj šestih urah padlo 152 milimetrov dežja. Reka Idrija je tam prestopila bregove in povzročila obsežne poplave.
Na območju Krmina je po pisanju Primorskega dnevnika poplavljenih več cest, kleti in stanovanj, državna cesta proti Vidmu je zaprta za promet.
V Bračanu v krminski občini je zemeljski plaz zasul več hiš. Gasilci so iz zasute hiše rešili enega poškodovanega, dva človeka še pogrešajo. Iščejo ju reševalci iz vse dežele, je po poročanju tržaškega dnevnika Il Piccolo dejal krminski župan Roberto Felcaro.
Po poročanju agencije Ansa so poplavljene tudi kleti bolnišnice v Palmanovi, vendar pacienti niso ogroženi.
Težave so tudi na cestah v krajih Visco, Trivignano in Chiopris-Viscone, poroča Ansa. Za Furlanijo - Julijsko krajino je sicer v nedeljo in ponoči veljalo rumeno opozorilo zaradi dežja.
O obilnem deževju so minulo noč poročali tudi iz Slovenije, v pasu od Goriških brd proti Tolminu. Zalilo je nekaj objektov. Zaradi večje količine dežja velja splošna nevarnost zemeljskih plazov v okolici Goriških brd, nekaj regionalnih in lokalnih cest je zaradi poplavljenega cestišča in plazov zaprtih ali delno prevoznih, je poročal Radio Slovenija.
STA
