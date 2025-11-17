  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Na zahodu zemeljski plazovi in poplave, možnost snega tudi do nižin

    Padavine se širijo nad celotno Slovenijo, ob obali nastajajo tudi posamezne nevihte. Ponoči nas bo od severa prešla hladna fronta.
    Padavine se bodo ob prehodu hladne fronte okrepile. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Padavine se bodo ob prehodu hladne fronte okrepile. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo
    R. I.
    17. 11. 2025 | 09:31
    17. 11. 2025 | 09:51
    A+A-

    Zaradi jugozahodnega vetra pred prehodom vremenske fronte je ponoči v pasu od Goriških brd do Tolmina padla večja količina padavin. V 12 urah je tam padlo več kot 100 milimetrov dežja. Največ padavin so izmerili na Voglu in v Tolminu, 121  oziroma 115 milimetrov, poroča Arso.

    image_alt
    Tretji najtoplejši oktober potrjuje nezadržen tempo podnebnih sprememb

    Padavine se širijo nad celotno Slovenijo, ob obali nastajajo tudi posamezne nevihte. Čez dan bo še pihal topel jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija.

    Arso je izdal rumeno vremensko opozorilo za vso državo, razen osrednje Slovenije, največ skrbi bosta povzročala veter in dež. Za petek so za večino države izdali rumeno opozorilo zaradi snega.

    Zaradi poplavljenega vozišča je zaprta regionalna cesta Dobrovo–Neblo. Zaradi zemeljskega plazu na regionalni cesti Solkan–Gonjače je med Kojskim in Gonjačami promet urejen izmenično.

    Zaradi obilnega deževja velja splošna nevarnost zemeljskih plazov in poplavljenih vozišč v Goriških brdih ter na cestah med Novo Gorico in Tolminom.

    Ponoči bo Slovenijo od severa prešla hladna fronta. Ob njenem prehodu se bodo padavine znova okrepile in zajele vso državo. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Ponoči se bo od severovzhoda hladilo, meja sneženja se bo spuščala, napovedujejo na Arsu. Največja verjetnost sneženja po nižinah bo na Notranjskem in Kočevskem.

    V petek lahko po večini države pričakujemo sneg. FOTO: Arso/Zajem zaslona
    V petek lahko po večini države pričakujemo sneg. FOTO: Arso/Zajem zaslona

    V torek zjutraj bodo padavine postopoma ponehale. Čez dan se bo delno zjasnilo, na jugovzhodu bo več oblačnosti. Jutranje temperature se bodo gibale od nič do tri stopinje, na Primorskem bo okoli šest stopinj Celzija. Burja na Primorskem bo do večera slabela.

    Blizu Gorice po zemeljskem plazu pogrešajo dva človeka

    Območje med Palmanovo in Gorico v Furlaniji - Julijski krajini je v nedeljo in ponoči zajelo obilno deževje. V Bračanu blizu meje s Slovenijo je zemeljski plaz zasul več hiš. Gasilci so iz zasute hiše rešili enega poškodovanega, dva človeka še pogrešajo, poroča Primorski dnevnik.

    O najhujši škodi poročajo z območja Krmina, kjer je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa v zgolj šestih urah padlo 152 milimetrov dežja. Reka Idrija je tam prestopila bregove in povzročila obsežne poplave.

    Na območju Krmina je po pisanju Primorskega dnevnika poplavljenih več cest, kleti in stanovanj, državna cesta proti Vidmu je zaprta za promet.

    V Bračanu v krminski občini je zemeljski plaz zasul več hiš. Gasilci so iz zasute hiše rešili enega poškodovanega, dva človeka še pogrešajo. Iščejo ju reševalci iz vse dežele, je po poročanju tržaškega dnevnika Il Piccolo dejal krminski župan Roberto Felcaro.

    Po poročanju agencije Ansa so poplavljene tudi kleti bolnišnice v Palmanovi, vendar pacienti niso ogroženi.

    Težave so tudi na cestah v krajih Visco, Trivignano in Chiopris-Viscone, poroča Ansa. Za Furlanijo - Julijsko krajino je sicer v nedeljo in ponoči veljalo rumeno opozorilo zaradi dežja.

    O obilnem deževju so minulo noč poročali tudi iz Slovenije, v pasu od Goriških brd proti Tolminu. Zalilo je nekaj objektov. Zaradi večje količine dežja velja splošna nevarnost zemeljskih plazov v okolici Goriških brd, nekaj regionalnih in lokalnih cest je zaradi poplavljenega cestišča in plazov zaprtih ali delno prevoznih, je poročal Radio Slovenija.

    STA

    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Sam Baldwin

    Anglež, ki se je preselil k nam: S Slovenijo imam ljubezensko razmerje

    Anglež Sam Baldwin je okusil življenje v sedmih državah, a nobena ga ni navdušila tako kot Slovenija. O tem piše v knjigi Polhi in kačja slina.
    Urša Izgoršek 15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Dovolj je! Otroci rojevajo otroke, otroški dodatek pa za pijačo in orožje

    Socialne pomoči ne sme prejemati delovno sposobna oseba, ki zavrača vse zaposlitve, živi v socialnem stanovanju, prejema preživnino, dodatke in olajšave.
    15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gradec

    Zaradi bombne grožnje zaprt glavni trg

    Razlog je bila grožnja z bombo. To je povzročilo tudi motnje v javnem prometu.
    16. 11. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Vaše podatke prodajajo naprej – kako se zaščititi?

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IDEJA ZA ODDIH

    Zakaj je zdaj odličen čas za obisk Zagreba

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    Več iz teme

    vremenske razmereArsopoplavezemeljski plazsneg do nižinSlovenija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Na zahodu zemeljski plazovi in poplave, možnost snega tudi do nižin

    Padavine se širijo nad celotno Slovenijo, ob obali nastajajo tudi posamezne nevihte. Ponoči nas bo od severa prešla hladna fronta.
    17. 11. 2025 | 09:31
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Ocene
    Liffe

    Subtilna analiza družinskih relacij

    Celovečerni prvenec Sophy Romvari Modra čaplja dokazuje, da gre za eno od najbolj senzibilnih filmskih avtoric mlajše generacije.
    Peter Rak 17. 11. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Lestvica ATP

    Alcaraz številka 1 v sezoni, Kaja Juvan edina Slovenka med top 100

    Na moški lestvici imata Alcaraz in Sinner več kot šest tisoč točk prednosti pred tretjeuvrščenim Zverevom, na ženski prevladuje Sabalenka.
    17. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalna zasvojenost

    Miha Kramli: Kot alkoholik ne sodi v vinsko klet, otroku ne damo zaslonov v sobo

    Strokovnjak za zasvojenosti razkriva, zakaj otroci zgolj posnemajo nas – in kako lahko odrasli postanemo del rešitve.
    Daša Mavrič 17. 11. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Nekdanji direktor Cie postal svetovalec ukrajinskega orožarskega podjetja

    Mike Pompeo se je pridružil svetovalnemu odboru podjetja Fire Point, ki je letos z orožjem zaslužilo okoli milijardo dolarjev.
    17. 11. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Lestvica ATP

    Alcaraz številka 1 v sezoni, Kaja Juvan edina Slovenka med top 100

    Na moški lestvici imata Alcaraz in Sinner več kot šest tisoč točk prednosti pred tretjeuvrščenim Zverevom, na ženski prevladuje Sabalenka.
    17. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalna zasvojenost

    Miha Kramli: Kot alkoholik ne sodi v vinsko klet, otroku ne damo zaslonov v sobo

    Strokovnjak za zasvojenosti razkriva, zakaj otroci zgolj posnemajo nas – in kako lahko odrasli postanemo del rešitve.
    Daša Mavrič 17. 11. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Nekdanji direktor Cie postal svetovalec ukrajinskega orožarskega podjetja

    Mike Pompeo se je pridružil svetovalnemu odboru podjetja Fire Point, ki je letos z orožjem zaslužilo okoli milijardo dolarjev.
    17. 11. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo