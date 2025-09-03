  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Na zatožni klopi zaradi sindikalnega pisma

    Vodstvo trdi, da napisano škoduje ugledu zavoda, sindikat pa, da le opozarja na resnične težave.
    Sodnica Natalija Goldinskij Husar je napovedala, da bo na glavni obravnavi naprej prisluhnila argumentom Suzane Lukovnjak (stoji) in Klaudije Šek Škafar (sedi ob odvetniku Andreju Janežiču). FOTO: Andrej Bedek
    Galerija
    Sodnica Natalija Goldinskij Husar je napovedala, da bo na glavni obravnavi naprej prisluhnila argumentom Suzane Lukovnjak (stoji) in Klaudije Šek Škafar (sedi ob odvetniku Andreju Janežiču). FOTO: Andrej Bedek
    Andrej Bedek
    3. 9. 2025 | 15:20
    3. 9. 2025 | 15:33
    4:24
    Suzana Lukovnjak, predstavnica sindikata Glosa v Pokrajinski in študijski knjižnici (PiŠK) Murska Sobota, je pred sodnico Natalijo Goldinskij Husar zanikala, da je zakrivila kaznivo dejanje obrekovanja z zapisanim v odprtem pismu o razmerah v knjižnici.

    image_alt
    Trenja med vodstvom in sindikatom knjižnice Murska Sobota

    Sindikat je pismo, ki ga je podpisala Lukovnjakova, dan pred letošnjim praznikom kulture poslal soboškemu županu Damjanu Anželju, vsebino pisanja pa so povzeli mediji.

    Odgovor županu Anželju

    Lukovnjakova je na predobravnavnem naroku poudarila, da je bilo pisanje odgovor na besede župana Anželja, ki je na seji mestnega sveta, ko so razpravljali o razmerah v PiŠK, izjavil, da nima nobenih uradnih podatkov o dogajanju v omenjenem zavodu. V pismu je bilo izpostavljeno, da se PiŠK zaradi vodstva sooča z izzivi, ki po mnenju knjižničarjev vplivajo na kakovost njihovih storitev. Iz vsebine je še izhajala zaskrbljenost zaradi pomanjkanja sodobne opreme in slabih delovnih pogojev ter zaposlovanja po vzorcu negativne selekcije.

    Svojo varovanko je dopolnila advokatka Mojca Bertalanič Foršek. Dejala je, da sta zaradi nestrinjanja s potezami, ki jih vleče Klaudija Šek Škafar, direktorica PiŠK, odstopila že dva predsednika strokovnega sveta knjižnice, Franci Just in Jolanda Lazar. Pismo je bilo torej le odziv na razmere, ki se ne pritičejo osrednji kulturni ustanovi v Pomurju, kakor je knjižnica, je menila Bertalanič Foršek. Napovedala je, da bi rada zaslišala Romana Ratkaija, predsednika sveta zavoda PiŠK. Svet po besedah odvetnice doslej sploh ni ukrepal zaradi dogodkov, povezanih s knjižnico, a bi to po njenem nujno moral storiti.

    image_alt
    Direktorica knjižnice z bolniške disciplinira sindikat

    Tožnik: Pavšalno in nestrokovno

    Andrej Janežič, ki je v imenu Šek Škafarjeve in PiŠK sestavil zasebno tožbo proti sindikalni zaupnici, je na naroku podčrtal, da sta Lukovnjakova in sindikat s pismom po medijih razširjala trditve, ki so neresnične in škodujejo dobremu imenu in ugledu knjižnice. In še, da so trditve o nestrokovnosti vodstva PiŠK povsem pavšalne in nestrokovne. Janežič bi umaknil tožbo, če bi se Lukovnjakova opravičila za zapisano, opravičilo pa obenem objavila v medijih, ki so povzeli pismo. Lukovnjakova je kaj takega odločno zavrnila.

    Goldinskij Husarjeva, obe strani sta se strinjali, da bo o tožbi razsojala kot sodnica posameznica brez senata, je napovedala, da bo na glavni obravnavi 15. oktobra naprej prisluhnila argumentom Suzane Lukovnjak in Klaudije Šek Škafar, nato pa zaslišala Mitjo Šuštarja, predsednika sindikata Glosa, in Alberta Halasza, ki je nadomeščal Šek Škafarjevo med njeno bolniško odsotnostjo.

    Odpustila je hišnika

    Direktorica Pokrajinske in študijske knjižnice (PiŠK) Murska Sobota Klaudija Šek Škafar, ki se je po naših podatkih 1. julija po dolgotrajni bolniški odsotnosti vrnila v službo, bi se morala zglasiti še pred Natašo Čučko, sodnico tukajšnjega delovnega sodišča. Peter Škraban namreč s tožbo od knjižnice terja, da ga vzamejo nazaj v službo. Škrabana, ki je 20 let opravljal delo hišnika oziroma vzdrževalca, je po sklenitvi spremenjene pogodbe o zaposlitvi zaradi domnevnega neizpolnjevanje delovnih obveznosti, Šek Škafarjeva lani odpustila.

    Medtem se bo konec septembra na istem sodišču nadaljevalo pravdanje v tožbi Jasne Horvat, ki zahteva, da PiŠK odpravi sklep o imenovanju Šek Škafarjeve za direktorico in da se ponovi razpis za vodenje knjižnice. Leta 2017 je Horvatovo, dotedanjo direktorico, zamenjala prav Šek Škafar, ki je leta 2022 dobila zeleno luč za še en mandat na čelu knjižnice. Horvatova v tožbi meni, da je bil zadnji izbirni postopek, ko se je tudi sama še enkrat potegovala za mandat, nezakonit.

     

    Novice  |  Svet
    Novice  |  Slovenija
