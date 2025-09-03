Na zatožni klopi zaradi sindikalnega pisma

Suzana Lukovnjak, predstavnica sindikata Glosa v Pokrajinski in študijski knjižnici (PiŠK) Murska Sobota, je pred sodnico Natalijo Goldinskij Husar zanikala, da je zakrivila kaznivo dejanje obrekovanja z zapisanim v odprtem pismu o razmerah v knjižnici.

Sindikat je pismo, ki ga je podpisala Lukovnjakova, dan pred letošnjim praznikom kulture poslal soboškemu županu Damjanu Anželju, vsebino pisanja pa so povzeli mediji.

Odgovor županu Anželju

Lukovnjakova je na predobravnavnem naroku poudarila, da je bilo pisanje odgovor na besede župana Anželja, ki je na seji mestnega sveta, ko so razpravljali o razmerah v PiŠK, izjavil, da nima nobenih uradnih podatkov o dogajanju v omenjenem zavodu. V pismu je bilo izpostavljeno, da se PiŠK zaradi vodstva sooča z izzivi, ki po mnenju knjižničarjev vplivajo na kakovost njihovih storitev. Iz vsebine je še izhajala zaskrbljenost zaradi pomanjkanja sodobne opreme in slabih delovnih pogojev ter zaposlovanja po vzorcu negativne selekcije.

Svojo varovanko je dopolnila advokatka Mojca Bertalanič Foršek. Dejala je, da sta zaradi nestrinjanja s potezami, ki jih vleče Klaudija Šek Škafar, direktorica PiŠK, odstopila že dva predsednika strokovnega sveta knjižnice, Franci Just in Jolanda Lazar. Pismo je bilo torej le odziv na razmere, ki se ne pritičejo osrednji kulturni ustanovi v Pomurju, kakor je knjižnica, je menila Bertalanič Foršek. Napovedala je, da bi rada zaslišala Romana Ratkaija, predsednika sveta zavoda PiŠK. Svet po besedah odvetnice doslej sploh ni ukrepal zaradi dogodkov, povezanih s knjižnico, a bi to po njenem nujno moral storiti.

Tožnik: Pavšalno in nestrokovno

Andrej Janežič, ki je v imenu Šek Škafarjeve in PiŠK sestavil zasebno tožbo proti sindikalni zaupnici, je na naroku podčrtal, da sta Lukovnjakova in sindikat s pismom po medijih razširjala trditve, ki so neresnične in škodujejo dobremu imenu in ugledu knjižnice. In še, da so trditve o nestrokovnosti vodstva PiŠK povsem pavšalne in nestrokovne. Janežič bi umaknil tožbo, če bi se Lukovnjakova opravičila za zapisano, opravičilo pa obenem objavila v medijih, ki so povzeli pismo. Lukovnjakova je kaj takega odločno zavrnila.

Goldinskij Husarjeva, obe strani sta se strinjali, da bo o tožbi razsojala kot sodnica posameznica brez senata, je napovedala, da bo na glavni obravnavi 15. oktobra naprej prisluhnila argumentom Suzane Lukovnjak in Klaudije Šek Škafar, nato pa zaslišala Mitjo Šuštarja, predsednika sindikata Glosa, in Alberta Halasza, ki je nadomeščal Šek Škafarjevo med njeno bolniško odsotnostjo.