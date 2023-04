Očitki o političnih čistkah na ministrstvu za zdravje

V nadaljevanju preberite:

Že nekajkrat smo pisali o odhodu kadrov z ministrstva za zdravje – kot zadnja ga je zapustila prva piarovka Andreja Čmaj Fakin, stanje pa še vedno ni boljše. Po mnenju našega vira, ki bo tam očitno kmalu ostal brez zaposlitve in bo o dogajanju obvestil tudi inšpektorata za javni sektor in delo, gre za politične čistke.

To sklepa, ker so na ministrstvo za javno upravo premestili osebe, ki so imele tudi določen položaj v predhodni vladi: Luko Vidmarja (vodja sektorja, ki je prišel na MZ v času ministra Aleša Šabedra in napredoval v času ministra Gantarja), Matevža Lakoto (vodja pravne službe v času Šabedra, ki je prav tako napredoval v času Tomaža Gantarja), Biserko Simčič (vodja kabineta po pooblastilu v času Gantarja). Našteti pa niso edini, ki so bili premeščeni na druga ministrstva ali znotraj ministrstva.