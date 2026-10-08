Dragon SpaceX po osmih mesecih vrača astronavte na Zemljo

Na Zemljo so se danes po približno osmih mesecih bivanja na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) vrnili štirje astronavti, ki so s kapsulo Dragon podjetja SpaceX po več kot 27-urni poti pristali v Tihem oceanu pri Kaliforniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Zelo smo navdušeni, da smo se po neverjetni misiji na Mednarodni vesoljski postaji vrnili na Zemljo,« je dejala ameriška astronavtka Jessica Meir, poveljnica misije. Štiričlansko ekipo, ki se je vrnila z ISS, poleg Meir sestavljajo še Američan Jack Hathaway, francoska astronavtka Sophie Adenot in ruski kozmonavt Andrei Fedyaev.

Adenot je med misijo postala prva francoska astronavtka, ki se je odpravila izven vesoljske postaje na vesoljski sprehod. Skupaj je opravila tri sprehode, in sicer 18. in 25. avgusta ter 1. septembra, poroča AFP.

Prejšnji teden je na ISS prispela nova štiričlanska posadka astronavtov, ki bo v orbiti ostala približno pol leta.