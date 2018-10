Na zimo čakajo v nizkem startu

Vse štiri vlečnice so temeljito obnovili. FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Pričakujejo četrtino več smučarjev

Gače privabljajo tudi številne pohodnike čez celo leto. FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Tatovi odnesli varnostno linijo

300.000

evrov je stal nakup 15 snežnih topov

48

smučarskih dni so imeli v lanski sezoni

Semič – Po uspešnem koncu lanske zimske sezone je družba Gače pred kratkim kupila 15 snežnih topov, lanskim trem vlečnicam se bo pridružila še obnovljena četrta. Tudi to zimo pa ne nameravajo zagnati sedežnice; napovedujejo, da se bo to zagotovo zgodilo prihodnjo sezono.Gače pri Črmošnjicah so edino dolenjsko-belokranjsko smučišče, kjer so se prvih zavojev učile številne generacije Dolenjcev, Belokranjcev in Posavcev. Po besedah direktorja podjetja Gače, ki smučišče upravlja drugo leto zapored, se bo v prihajajoči zimski sezoni petim snežnim topovom pridružilo še petnajst novih.Zanje so plačali 300.000 evrov, pri čemer jim je Fundacija za šport namenila 16.000 evrov, še 100.000 evrov pa pričakujejo z javnega razpisa Las Bela krajina. Kupili so tudi zasneževalno omarico, ki bo prek telefona ali računalnika vključevala snežne topove.Nov je tudi del proge, ki bo po zgledu večjih zimskošportnih središč namenjena tekmovanjem v hitrosti. Obiskovalce bodo pričakale obnovljene smučarske naprave, tako da bo sredi decembra, ko nameravajo začeti sezono, zagotovo obratovala tudi četrta vlečnica, ki lani zaradi tehničnih napak ni. Obnovili so tudi teptalce snega.V družbi Gače napovedujejo, da bo poskrbljeno še za gostinsko ponudbo, uredili so nov leseni plato za sončenje in nekaj barak. Med vso sezono bodo potekali tudi smučarski tečaji za najmlajše in osnovnošolce. Lani so imeli 48 smučarskih dni in 16.000 smučarjev, letos računajo na vsaj 60 smučarskih dni in 20.000 smučarjev. Sezonska vozovnica je lani stala 350 evrov, letos pa jo je v predprodaji do 2. decembra mogoče dobiti za 99 evrov.Lani so v družbi Gače napovedovali, da bodo decembra letos zagnali tudi sedežnico, a se to ne bo zgodilo. Koprivnik pravi, da so skoraj štiri mesece iskali električne kartice. Nato so prišli strokovnjaki iz Maribora, ki so pred leti napravo postavili, in ugotovili, da sedežnica deluje, nimajo pa opravljenih varnostno-tehničnih pregledov. Za nameček so neznanci pred tremi leti ukradli še varnostno linijo, za novo pa bo treba plačati dobrih 50.000 evrov.Semiška županjapravi, da občina že kmalu pričakuje gradbeno dovoljenje za 16 parkirišč za avtodome na Gačah, do prihodnje poletne sezone pa nameravajo urediti tudi kolesarske steze. V prihodnje nameravajo s smučarskimi napravami povezati tudi niže ležečo Srednjo vas.Dolenjski in belokranjski župani bodo za predšolske in šolske otroke kupili vozovnice v skupni vrednosti 50.000 evrov, v novomeški občini pa bodo za izvedbo športnih dni za novomeške otroke kupili vozovnice v vrednosti 15.000 evrov.