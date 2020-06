Nabava zaščitne opreme znova v rokah zdravstvenih ustanov

Prevzem pošiljke zaščitne opreme s Kitajske na letališču Jožeta Pučnika v aprilu. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Med epidemijo Zavod podpisal 64 pogodb

S ponedeljkom so Zavodu RS za blagovne rezerve (Zavod), ki je izvajalska institucija ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, prenehale pristojnosti za centralno nabavo zaščitne opreme. Nabava zaščitne opreme se tako vrača v prvotno stanje, ki je bilo pred razglasitvijo epidemije. Za nabavo zaščitne opreme bodo torej ponovno odgovorne posamezne bolnišnice, zdravstveni zavodi in druge zdravstvene institucije.Kot so v sporočilu za javnost zapisali na Zavodu, je vlada 14. marca na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh iz leta 2016 določila Zavod za centralno nabavo zaščitne opreme za celotno Slovenijo. V dani situaciji je tako DLC Roje iz centralnega skladišča zaščitne in reševalne opreme postal osrednji logistično-distribucijski center za zaščitna sredstva v državi., v. d. direktorja Zavoda, je poudaril, da včerajšnji zahvalni prelet letal v formaciji simbolizira uradni zaključek epidemije. »V tem vidim priložnost, da se zahvalim sodelavcem na Zavodu, osebju v zdravstvu, reševalcem, prostovoljcem in vsem drugim, ki so kakorkoli pomagali in doprinesli k temu, da smo skupaj premagali epidemiološko obdobje. Ni bilo preprosto, toda vesel sem, da smo to poglavje zaključili. Verjamem, da uspešno.«Kot so sporočili, je Slovenija prek Zavoda do 31. maja dobavila zaščitno opremo v vrednosti 54.375.170,86 evra (brez DDV). Vsa zaščitna oprema, ki jo je Zavod naročil, prevzel in predal Upravi RS za zaščito in reševanje, je bila strokovno preverjena in potrjena.V času trajanja epidemije (od 14. marca do 31. maja) je Zavod podpisal 64 pogodb v skupnem znesku 184.002.232,64 evra (brez DDV), kar se nanaša na vse sklenjene pogodbe, tudi tiste, ki niso bile realizirane. Znesek aktualnih pogodb naročene zaščitne opreme na današnji dan pa znaša 89.003.939,85 evra (brez DDV), pri čemer je treba upoštevati, da odprta naročila najverjetneje ne bodo realizirana v celoti.Do 31. decembra letos mora Zavod nadomestiti artikle varovalne opreme, ki jih je z namenom zaščite in preskrbe zdravstvenega in drugega osebja pri obvladovanju epidemije koronavirusa sprostil iz blagovnih rezerv ob začetku epidemije.