Nabiranje afriške podpore na Brdu pri Kranju

Slovenija na Brdu pri Kranju gosti že dvanajsto mednarodno konferenco Dan Afrike, ki je letos posredno posvečena nabiranju podpore za članstvo države v varnostnem svetu Združenih narodov. Konferenca prvič poteka na ministrski ravni, med tristo udeleženci so vodje diplomacij štirih afriških držav: Zelenortskih otokov, Ruande, Malavija in zveze Komori.

»Slovenija je – tako kot večina držav v mednarodni skupnosti – majhna država. Za nas je ključnega pomena, da gradimo partnerstva po vsem svetu. Solidarnost in spoštovanje sta vodili naše zunanje politike. V tem kontekstu je nastalo in se razvija ter poglablja tudi naše partnerstvo z Afriko, to veliko, raznoliko in priložnosti polno celino,« je v uvodnem nagovoru povedala zunanja ministrica Tanja Fajon.

Voditeljski panel je bil posvečen predvsem deljenju izkušenj držav pri soočanju z izzivi podnebne varnosti. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Osrednja tema konference, ki je v dvanajstih letih obstoja po besedah ministrice prerasla v edinstveno obliko sodelovanja med Slovenijo in Afriko, je podnebna varnost. »Če lahko kateremu vprašanju rečemo globalni izziv, so to zagotovo posledice podnebnih sprememb,« je poudarila Tanja Fajon, ki se je udeležila tudi voditeljskega panela skupaj z malavijsko zunanjo ministrico Nancy Tembo in vodjo ugandske diplomacije Vincentom Biruto. Na odru sta se jim pridružila tudi ministra za zunanje zadeve Zelenortskih otokov in Zveze Komori, Rui Alberto de Figueiredo Soares in Dhoihir Dhoulkamal.

V razpravi so se ministri dotaknili nekaterih ključnih izzivov podnebne varnosti, predvsem pa delili izkušnje njihovih držav pri spoprijemanju s posledicami segrevanja ozračja. Najbolj nazorno jih je opisala predstavnica Malavija, katerega prebivalstvo in gospodarstvo si še vedno nista opomogla od uničenja, ki ga je v zadnjih mesecih povzročil ciklon Freddy.

Dneva Afrike se je udeležila tudi malavijska zunanja ministrica Nancy Tembo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Konferenca bo potekala dva dni, z njo pa bo Slovenija poskušala še okrepiti svojo mednarodno podporo pred junijskimi volitvami za nestalno članstvo v varnostnem svetu OZN. Podpora afriških držav bo še posebej pomembna, saj predstavljajo velik glasovalni blok v svetovni organizaciji. Vsaj dva od visokih udeležencev konference na Brdu pri Kranju sta novinarjem nakazala, da njihovi državi podpirata slovensko kandidaturo.