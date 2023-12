Nabiranje političnih točk in kadrovski prestiž pred vsebino

V nadaljevanju preberite:

Vlada je prejšnji mesec potrdila splošna prednostna področja delovanja Slovenije kot nestalne članice varnostnega sveta OZN, v začetku tedna je o tem razpravljal strateški svet pri zunanji ministrici, konec prejšnjega tedna pa so se z njimi seznanili še člani parlamentarnega odbora za zunanjo politiko.

Prednostna področja vključujejo preprečevanje konfliktov, zaščito prebivalstva v oboroženih spopadih, vključevanje žensk v procese preprečevanja in razreševanje spopadov ter podnebne spremembe.

Slovenija bo v varnostnem svetu delovala pogumno in konstruktivno, s svojim angažmajem lahko pomagamo presegati blokade, je poslancem zatrdila zunanja ministrica Tanja Fajon. Pojasnila je, da vsaka država v vlogi nestalne članice varnostnega sveta definira svoja prednostna tematska področja. Za Slovenijo so to predvsem teme, ki so po njenem tudi sicer med zunanjepolitičnimi prioritetami.

Kar zadeva prednostna področja, gre pri preprečevanju konfliktov in zaščiti prebivalstva v oboroženih spopadih, v bistvu za namen varnostnega sveta, je opozoril mednarodni politolog Marko Lovec s FDV. »Dodali so ženske, kot del napovedane feministične zunanje politike, ki so jo medtem sicer že dali na stran, in podnebne spremembe kot vsestransko všečno temo,« je prednostna področja analiziral Lovec.