Nabiranje političnih točk pri upokojencih

V nadaljevanju preberite:

Predlog o obveznem progresivnem zdravstvenem prispevku, vezanem na prihodke posameznika, ki ga je pripravila poslanska skupina Levice, je razburil tudi njene koalicijske partnerje. Ti v neuradnih pogovorih ocenjujejo, da je to manever, s katerim je želela pridobiti naklonjenost upokojenskega dela volilnega telesa. Levica, kaže analiza, namreč zdaj na pomemben delež glasov upokojencev ne more računati. Stranko podpira le 16 odstotkov volivcev, starejših od 65 let. Njeni podporniki so izrazito naklonjeni obdavčitvi nepremičnin. Zakaj njen predlog po mnenju ekonomista Maksa Tajnikarja o progresiji ni uresničljiv?