Nacionalna raziskava še ni naletela na novo okužbo

V štirih dneh, odkar poteka delo na terenu, so v okviru nacionalne raziskave o razširjenosti covida-19 zdravstveni delavci odvzeli skoraj 700 vzorcev naključno izbranim osebam, je na današnji novinarski konferenci vlade napredovanje raziskave opisal član svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravjeV testiranje je za zdaj sicer privolilo le 1260 od 3000 povabljenih oseb, kar pomeni, da bi raziskava zajela le približno 0,06 odstotka prebivalstva. Kolikšen delež povabljenih ljudi bi moral privoliti v sodelovanje, da bi bil vzorec še vedno reprezentativen, Petrovec ni navedel. Rezultati so znani za 622 odvzetih vzorcev. V raziskavi niso ugotovili še nobene okužbe, razen ene pri osebi, ki je bila sicer že diagnosticirana pred enim mesecem, tako da ne gre za nov primer okužbe. Vsi testi bodo izvedeni do konca prihodnjega tedna. Danes sta na terenu dve ekipi, posebej usposobljenih za delo z otroki.Neodvisno od nacionalne raziskave je bilo v Sloveniji včeraj izvedenih 1315 testiranj na okužbo z novim koronavirusom. Pri sedmih ljudeh so potrdili bolezen. Število hospitaliziranih je 78, od tega 24 oseb potrebuje intenzivno nego. Virus je terjal eno novo smrtno žrtev.