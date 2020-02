NPU preiskuje financiranje medijev blizu SDS

Ključni vir prihodkov NoveTV24.si in Nove hiše

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) po poročanju medijev vodi predkazenski postopek v zvezi s financiranjem nekaterih medijev blizu SDS. Več podrobnosti policija ni hotela razkriti.Po poročanju Televizije Slovenija gre za medije, povezane s stranko SDS, ki naj bi jih financirali madžarski poslovneži, tesno povezani z vladajočo stranko madžarskega premieraNove podrobnosti o tem je v ponedeljek razkril portal Necenzurirano.si. Po poročanju portala so od avgusta 2018 Madžari z računov v Veliki Britaniji in na Madžarskem v Slovenijo nakazali štiri milijone evrov, 1,5 milijona evrov je končalo na računih dveh medijskih podjetij, NovaTV24.si in Nova hiša, ki izdajata televizijski program in spletno stran Nova24TV.Preostalih 2,5 milijona evrov pa je šlo v Severno Makedonijo za nakupe medijskih družb iz kroga tamkajšnje največje opozicijske stranke VMRO-DPMNE. Ta sicer nasprotuje dogovoru o spremembi imena države, kar je bil ključni pogoj za vstop v zvezo Nato.Portal je razkril še, da omenjena nakazila predstavljajo ključni vir prihodkov podjetij NovaTV24.si in Nova hiša v tem obdobju. V letu 2018 so skupni prihodki družbe NovaTV24.si znašali 1,54 milijona evrov. To je le 300.000 evrov več od vsote madžarskih nakazil od avgusta 2018 do danes. Enako je pri podjetju Nova Hiša. V letu 2018 je ustvarilo 324.000 evrov prihodkov, kar pomeni, da so madžarska nakazila njegov daleč najpomembnejši vir financiranja, piše Necenzurirano.si.Pri tem so opozorili, da sta medija blizu SDS, saj v upravnem odboru NovaTV24.si sedijo nekateri člani stranke.Na informacijo o predkazenskem postopku se je na družbenem omrežju twitter odzval predsednik SDS. Direktorju NPUje očital, da je »omogočil pranje milijarde evrov v državni NLB, zdaj pa preiskuje medije, ki so o njegovi raboti poročali«.Da bi pri tem šlo za nedovoljeno financiranje stranke iz tujine, so namreč v SDS že večkrat zanikali. Zaradi besed o financiranju z Madžarske so od premiera, ki opravlja tekoče posle,