V svet RTV Slovenija imenovani še trije člani

Nacionalni svet za kulturo je izmed šestih predlogov na današnji seji skladno z novelo zakona o RTV Slovenija imenoval dva člana v novi svet zavoda, in sicer na predlog Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev diplomiranega novinarja Igorja Prassla in na predlog Slovenskega narodnega gledališče Maribor diplomiranega gledališkega in radijskega režiserja Aleša Novaka.

Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije pa je za svojega predstavnika v novem Svetu RTV Slovenija imenoval Andraža Vehovarja.

Kot smo poročali, ustavno sodišče namreč ni zadržalo procesa imenovanja novih članov v 17-članski Svet RTV Slovenija, zato je pričakovati, da bo kmalu skladno z novelo zakona o RTV Slovenija do konca tedna imenovana večina svetnikov in bo tako konstituiran.

A skladno z odločitvijo ustavnih sodnikov novi svet še ne bo mogel izvajati nalog, ampak bo to – kljub nekaterim drugačnim določbam, ki niso bile zadržane – počel stari 29-članski programski svet, ki na položaju tako kot generalno vodstvo ostaja do dokončne presoje o ustavnosti novele zakona o RTV Slovenija.