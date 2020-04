Nacionalno preverjanja znanja letos odpade

Neupravičene izostanke bodo sankcionirali

Simona Kustec: »Vse izpitne pole, ki so že pripravljene, bodo na državnem izpitnem centru vseeno dostopne v elektronski obliki. Učenci in učitelji jih bodo lahko uporabili kot dodatno gradivo pri utrjevanju znanja, če bodo želeli.« FOTO: Mavric Pivk



Pouk bodo končali 22. maja

Zaradi razmer, ki v državi vladajo zaradi koronavirusa, bo letos prvič po dvajsetih letih od uvedbe odpadlo nacionalno preverjanje znanja (NPZ).Pri odločitvi se je ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec oprla na enotno oceno stroke (Zavoda RS za šolstvo, Državni izpitni center (RIC), ravnatelji...), ki meni, da NPZ letos lahko izpustimo.»Vse izpitne pole, ki so že pripravljene, bodo na državnem izpitnem centru vseeno dostopne v elektronski obliki. Učenci in učitelji jih bodo lahko uporabili kot dodatno gradivo pri utrjevanju znanja, če bodo želeli,« je nato v uradne sporočilu za medije povedala Simona Kustec.V intervjuju za Dnevnikov Objektiv , ki bo v celoti objavljen jutri, je ministricatudi potrdila, da matura vsekakor bo, a je mogoče, da bo matura drugačna, njen obseg skrčen ali da se bodo roki premikali.Povedala je še, da bodo sankcionirali vse, ki bodo v šoli na daljavo neupravičeno manjkali. Pri tem bodo učitelji pred ukrepanjem upoštevali osebne okoliščine in stiske družin.Kustečeva je v intervjuju dejala tudi, da bodo tisti, ki v šoli na daljavo neupravičeno manjkajo, morda tudi sankcionirani. Učitelji bodo morali pred kakršnimkoli ukrepom zanje upoštevati osebne okoliščine in morebitne stiske družin, je opozorila.Ministrstvo je sicer v četrtek srednjim šolam poslalo nov koledar za letošnje šolsko leto, poroča STA, v katerem so spremenjeni nekateri datumi obeh matur. Koledar opravljanja posameznih izpitov na obeh maturah je skoraj nespremenjen, edina večja sprememba je, da bodo dijaki esej iz materinščine pisali 1. junija, in ne 5. maja.Z ustnimi izpiti pri maturi naj bi začeli 15. junija, pri čemer sta kot rezerva določena 6. in 13. junij za primer, če šola vseh ustnih izpitov ne bi mogla izpeljati po 15. juniju. Nespremenjeno ostaja tudi, da bodo dijaki zaključnih letnikov pouk končali 22. maja, dijaki drugih letnikov pa 24. junija. Na Državnem izpitnem centru zaradi preprečevanje širjenja novega koronavirusa pripravljajo posebna navodila za izvedbo obeh matur.