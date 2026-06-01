Zaslišanih prvih osem ministrskih kandidatov, kaj so njihove prioritete

Svoje načrte za delo v resorjih je predstavila osmerica kandidatov. To so ministrski kandidati za obrambo, infrastrukturo, gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, šolstvo, zdravstvo in finance.

Zaslišanja preostale sedmerice kandidatov se bodo zvrstila v torek. Če ne bo političnih presenečenj, pa bo DZ o imenovanju četrte vlade Janeza Janše predvidoma odločal v četrtek.

Članki naših avtorjev:

Novica Mihajlović o Valentinu Hajdinjaku (obramba):

Najprej bo treba pomiriti zaveznike v Natu

Nina Gostiša o Ignaciji Fridl Jarc (kultura):

Pluralnost kulture in medijev

Maja Grgič o Anžetu Logarju (gospodarstvo):

Logar: Cilj je 100.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega

Nejc Gole o Jerneju Vrtovcu (infrastruktura):

Nad interese civilnih iniciativ z zakonom lex specialis

Špela Kuralt o Borutu Rončeviću (šolstvo):

Pregled novih učnih načrtov za ideološko nevtralnost

Barbara Hočevar o Tadeju Ostrcu (zdravstvo):

Ne potrebujemo reforme, ampak reorganizacijo

Maja Prijatelj Videmšek o Janezu Ciglerju Kralju (kmetijstvo)

Dialog, operativnost in zdrava kmečka pamet

Karel Lipnik o Andreju Širclju (finance)

Peta vrnitev Širclja na ministrstvo za finance