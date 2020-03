Načrti ob pomanjkanju kadrov v DSO Metlika

Metlika – »Razmišljamo že vnaprej, kako bomo reševali težave s kadri v Domu starejših občanov Metlika,« pravi metliški župan Darko Zevnik o zadnjih ukrepih v občini, kjer so med prvimi odkrili koronavirus.

Simona Fajfar

Čez vikend so se pri metliškem županu srečali predstavniki Zdravstvenega doma Metlika, Splošne bolnišnice Novo mesto, Urgentnega centra Novo mesto, NIJZ Novo mesto, civilne zaščite, Rdečega križa Metlika in Doma starejših občanov Metlika, saj so po testiranju vseh stanovalcev in zaposlenih ugotovili, da je pozitivnih sedem stanovalcev in pet zaposlenih. Stanovalce so odpeljali na Golnik, zaposleni pa so se osamili. »Vso zaščitno opremo, ki jo imamo, smo dostavili v dom, jutri pa se zaradi velike porabe teh sredstev dogovarjamo za novo dostavo,« pravi Zevni.

Razmišljajo pa že o rešitvah za čas, ko bo začelo primanjkovati kadra v metliškem domu starejših. »Takoj, ko se pri zaposlenem pokaže nahod ali kakšen drug simptom, ostane doma,« pravi metliški župan. Zato so za nego in skrb za starejše že vključili tiste zaposlene iz doma, ki so do sedaj delali kot pomoč na domu. Ta dela pa so prenesli na prostovoljce. V občini pa so organizirali tudi varstvo za otroke ljudi, ki so zaposleni v kritični infrastrukturi, kot so zdravstveni delavci, policisti in drugi. »Do sedaj smo imeli tri prijave za varstvo treh otrok,« še pravi Zevnik.