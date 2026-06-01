Nad Apačami zametek tornada, ponekod znova toča

Napovedi meteorologov se znova uresničujejo. Ponekod po državi je deževno, drugod delno jasno s krajevnimi plohami, znova pa je državo prešel pas neviht, tudi močnejših.

Zanimivi posnetki so prišli z območja Apač pri Gornji Radgoni na Štajerskem, kjer je nastal izrazit lijakast oblak. Gre za zametek tornada, ki pa mu je do popolnega razvoja zmanjkalo še nekaj energije in vetra pri tleh, navaja Meteoinfo Slovenija.

Takšni kratkotrajni lijakasti oblaki so tudi pri nas razmeroma pogosti, saj se pojavijo večkrat na leto. A ker se vrtinec ne dotakne tal, ni mogoče govoriti o pravem tornadu.

Večja nevihtna celica s silovitim nalivom in točo je bila popoldan na območju Razdrtega in Pivke, nakar se je nevihtna aktivnost počasi širila proti jugovzhodu.

Močnejše nevihtne celice so začele nastajati tudi na severu in severovzhodu Slovenije. Poročali so tudi o številnih udarih strel. Popoldne je bilo po podatkih Meteoinfo Slovenija v eni uri nad Slovenijo zabeleženih približno tisoč razelektritev.

O popoldanski toči so poročali z območij Sela pri Ajdovščini, Šentjurja ali naselja Osek v občini Sveta Trojica. Sicer so za popoldan predvsem za okolico Krškega in Novega mesta opozarjali, da lahko nastane močnejša nevihta oziroma neurje s točo, saj so bili vremenski pogoji na tem območju zelo ugodni za njen razvoj. Podobno tudi za okolico Maribora.

Na Kredarici rekordno hitro skopnel sneg

Po drugi strani je letos sneg na Kredarici glede na podatke Arsa skopnel rekordno hitro. Do zdaj se namreč še ni zgodilo, da bi naša najvišja meteorološka postaja v junij vstopila brez snežne odeje.

Zvečer se bo ozračje umirilo

Najvišje dnevne temperature bodo danes od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj Celzija. Zvečer se bo ozračje umirilo. Ponoči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla.

V torek bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.

Obeti

V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.

Vremenska slika: Nad srednjo in vzhodno Evropo je plitvo ciklonsko območje z vremensko fronto, ki vpliva tudi na vreme pri nas. Za njo bo k nam od severa pritekal nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Več sončnega vremena bo ob severnem Jadranu. V torek bo povečini sončno, le v hribovitem svetu severne Italije zmerno do pretežno oblačno. Zapihal bo veter južnih smeri.