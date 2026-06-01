  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Nad interese civilnih iniciativ z zakonom lex specialis

    Ključni projekt v energetiki bo gradnja drugega bloka jedrske elektrarne in konec »aktivistične zelene politike«.
    Jernej Vrtovec je izrazil pričakovanje, da se bodo konec tedna začela izvajati dela pri Postojni tudi ponoči. Foto Jože Suhadolnik
    Galerija
    Jernej Vrtovec je izrazil pričakovanje, da se bodo konec tedna začela izvajati dela pri Postojni tudi ponoči. Foto Jože Suhadolnik
    Nejc Gole
    1. 6. 2026 | 15:30
    1. 6. 2026 | 16:06
    5:06
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Med ključnimi poudarki predstavitve kandidata za ministra za energetiko in infrastrukturo Jerneja Vrtovca so bili sprejetje posebnih zakonov za umeščanje v prostor pri strateških projektih, nadaljevanje prometnih investicij, zmanjševanje zastojev na cestah, pospešitev projekta drugega bloka jedrske elektrarne Krško (Jek 2) in konec »aktivistične zelene politike«. Odbor za infrastrukturo je z devetimi glasovi za sprejel mnenje, da je bila njegova predstavitev ustrezna.

    image_alt
    Kaj lahko pričakujemo od ministra Jerneja Vrtovca

    »Največja težava pri začenjanju investicij ni denar, ampak to, da želi vsakdo, ki ima v tej državi pet minut časa, investicijo zaustaviti, bodisi civilne iniciative bodisi celo državni organi. To je treba končati, ne more strateških projektov ustavljati tisti, ki ima zgolj parcialni interes,« je opozoril Vrtovec. Napovedal je sprejemanje posebnih zakonov (lex specialis), s katerimi bi pospešili umeščanje v prostor pri prometnih in energetskih projektih.

    Jernej Vrtovec

    NSi

    Rojen 24. maja 1985.

    Je diplomant Teološke fakultete Univerze v Ljubljani.

    V Novo Slovenijo se je včlanil leta 2003, bil je predsednik Mlade Slovenije, podmladka NSi in predstavnik stranke za odnose z javnostmi.

    Poslanec v DZ je bil v obdobjih 2014–2020 ter 2022–2026.

    Minister za infrastrukturo je bil v tretji Janševi vladi od leta 2020 do 2022.

    Obljubil je nadaljevanje cestnih in železniških projektov. To bi bilo moč pospešiti in povečati učinkovitost, če bi obnove in gradnje prenesli z direkcije za infrastrukturo na »železniški Dars«, vanj bi morda preoblikovali 2TDK. Ta ustanova bi se za železniške projekte lahko zadolževala tudi na trgu.

    Vrtovec je ponosen, da podpira projekt Jek2. RAČUNALNIŠKI PRIKAZ:  Gen Energija
    Vrtovec je ponosen, da podpira projekt Jek2. RAČUNALNIŠKI PRIKAZ:  Gen Energija

    Poudarek njegovega ministrovanja bo, kot kaže, že na začetku usmerjen v zmanjševanje zastojev na avtocestah. »Ne bom obljubil, da zastojev ne bo, po najboljših močeh pa se bom potrudil, da bo teh čim manj in da bodo čim manjši,« je dejal Vrtovec. Po njegovem mnenju bi pri investicijah na avtocestah najprej morali zgraditi dodatno prometno zmogljivost in šele nato poseči v vozišče. »Dars ima pogodbe z izvajalci, ki določajo, da se dela izvajajo celoten svetel dan dneva. Pa se res? Pri Domžalah ob 18. uri, 19. uri ni nikogar. Ali je Dars koga poklical na odgovornost?« je dejal Vrtovec in izrazil pričakovanje, da se bodo konec tedna dela pri Postojni začela izvajati tudi ponoči.

    Na področju energetike je poudaril nujnost zagotavljanja dolgoročne energetske samozadostnosti države ter krepitve robustnosti elektroenergetskega sistema. Prihodnost slovenske energetike vidi v kombinaciji jedrske, hidro- in geotermalne energije ter drugih racionalnih obnovljivih virov energije, med katere pa ne uvršča vetrne energije. »Ključni projekt mojega mandata bo pospešitev postopkov za gradnjo Jeka 2, ki je konkurenčen, zanesljiv in predvidljiv vir energije,« je dejal Vrtovec. Izpostavil je tudi začetek gradnje hidroelektrarne Mokrice, umeščanje hidroelektrarn na srednji Savi in črpalne hidroelektrarne Kozjak ter razvoj sončnih elektrarn v kombinaciji s hranilniki energije.

    Napovedal je tudi nasprotovanje, kot je dejal, »zeleni aktivistični energetski politiki«. Vlada bo po njegovih besedah preverila sistem subvencioniranja zelenega prehoda in prevetrila nacionalni energetsko-podnebni načrt. Napovedal je preveritev morebitnega podaljšanja izkopa velenjskega lignita.

    Vrtovec je omenil idejo, da bi del upravljanja elektrodistribucijskih podjetij prenesli na resorno ministrstvo, podobno kot je urejeno v Elesu.

    Komentar Dela

    Vrtovec je tudi na podlagi lastnih izkušenj iz prvega mandata pravilno ocenil, da so največja ovira za infrastrukturne projekte nerazumljivi, dolgotrajni, tudi večdesetletni postopki umeščanja v prostor in pridobivanja dovoljenj. Posebni zakoni so lahko zanimiva rešitev, a pri tem bo treba paziti, da ne bi popolnoma prezrli opozoril o, denimo, zaščiti narave in prebivalcev ob objektih. Njegovo zagovarjanje jedrske in hidroenergije je smiselno, saj država potrebuje nove proizvodne vire, pri tem pa ne sme zanemariti niti drugih obnovljivih virov niti zelenega prehoda, ki ga po začetku vojne v Iranu Evropska unija še bolj podpira.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Še zadnji koraki pri oblikovanju 16. slovenske vlade

    Zaslišanja: Ministrski kandidati se bodo danes in jutri predstavili pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Kakšne bodo plače?
    Barbara Hočevar 1. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Jutri bo težek dan

    Da so prihodnja leta ključna za slovenski razvoj, nikakor ni več le oguljena fraza, temveč dejstvo.
    Nejc Gole 30. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odzivi na seznam

    Svoboda: Šteje le lojalnost; Levica: Afere kot priporočilo; razočaranje SLS

    Zbrali smo nekaj odzivov strank na predlagani seznam ministrov v četrti vladi Janeza Janše.
    29. 5. 2026 | 18:28
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Četrta vlada Janeza Janše

    Minister za finance bo težko našel dovolj denarja

    Prva naloga Andreja Širclja bo rebalans proračuna, nato pa ukrepi za zmanjšanje javne porabe.
    Karel Lipnik 29. 5. 2026 | 11:10
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Tajkun Luka in njegova kaprica

    Če ljudem odvzameš dve tretjini plače in jim zaračunaš dvajsetkrat dražje socialne pravice, jim sporočaš, da jih v Sloveniji ne želiš.
    Karel Lipnik 30. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Umrl je Dušan Konda

    Bil je predsednik Kajak kanu kluba Nivo Celje in oče celjske Špice. Celjski župan se mu je v ganljivi objavi zahvalil za vse, kar je pustil v lokalni skupnosti.
    31. 5. 2026 | 12:22
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Pogajajo se tudi generali, ne samo vohuni

    Kuba že skoraj na kolenih: Poslavljajo se še zadnja tuja turistična podjetja, ki so upravljala hotele.
    Tone Hočevar 31. 5. 2026 | 18:21
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    V življenjski nevarnosti

    Po padcu z mostu otrok v smrtni nevarnosti

    Nekaj metrov pred koncem brvi se je osemletni otrok spotaknil in padel šest metrov globoko, na skalnato pobočje.
    31. 5. 2026 | 14:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

    Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
    2. 5. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 308 in 308 SW vračata užitek v vožnji brez kompromisov

    Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
    29. 5. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

    Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
    1. 6. 2026 | 14:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

    Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
    27. 5. 2026 | 10:24
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Igor Novak, Alpacem

    Sodelavci potrebujejo le priložnost

    Ključni kompetenci zaposlenih sta sposobnost nenehnega prilagajanja in učenja ter sodelovanje med oddelki.
    Milka Bizovičar 30. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Električna mobilnost

    Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

    V konceptu E8 bodo razvijali rešitve za povezovanje polnjenja vozil, proizvodnje in hranjenja elektrike, ki jih še ni.
    Borut Tavčar 29. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Luka Podlogar, NLB Skladi

    Umetna inteligenca že pomaga sestavljati naložbene portfelje

    Na trg prihaja nov alternativni sklad, ki bo malim vlagateljem omogočil dostop do novega naložbenega razreda.
    Milka Bizovičar 29. 5. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Kibernetska zaščita

    Kje se hranijo podatki evropskih podjetij in potrošnikov

    Nova zakonodaja prinaša osebno odgovornost članov uprav in direktorjev za varnostne incidente.
    Miran Varga 29. 5. 2026 | 04:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Jernej Vrtovecinfrastrukturaenergetikaministrstvo za infrastrukturo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Slovenska reprezentanca

    Lepo se je vrniti v Stožice k domačim navijačem

    Na Brdu pri Kranju se je zbrala slovenska reprezentanca. Prihajajočih tekem s Ciprom in Hrvaško se veseli izkušeni Adam Gnezda Čerin.
    S prizorišča:Siniša Uroševič 1. 6. 2026 | 17:47
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Nad Apačami zametek tornada, ponekod znova toča

    Državo je znova prešel pas neviht, tudi močnejših.
    1. 6. 2026 | 17:36
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Francija

    Macron v projektu Izberite Francijo napovedal astronomske naložbe

    Naložbe na področju umetne inteligence in podatkovnih centrov naj bi znašale 93 milijard evrov in naj bi prinesle več kot 15.000 delovnih mest.
    1. 6. 2026 | 17:35
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Latinska Amerika

    Kolumbijski volivci pred črno-belo izbiro

    V drugem krogu predsedniških volitev se bosta pomerila jasno profilirana kandidata.
    1. 6. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Fotografije pištole

    Sedmošolec na mariborski šoli grozil vrstnikom

    Prijateljem je pošiljal sporočila, da bodo v ponedeljek vsi videli, kaj se bo zgodilo v dopoldanskih urah.
    1. 6. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Francija

    Macron v projektu Izberite Francijo napovedal astronomske naložbe

    Naložbe na področju umetne inteligence in podatkovnih centrov naj bi znašale 93 milijard evrov in naj bi prinesle več kot 15.000 delovnih mest.
    1. 6. 2026 | 17:35
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Latinska Amerika

    Kolumbijski volivci pred črno-belo izbiro

    V drugem krogu predsedniških volitev se bosta pomerila jasno profilirana kandidata.
    1. 6. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Fotografije pištole

    Sedmošolec na mariborski šoli grozil vrstnikom

    Prijateljem je pošiljal sporočila, da bodo v ponedeljek vsi videli, kaj se bo zgodilo v dopoldanskih urah.
    1. 6. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PRIHODNOST

    Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

    Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
    Promo Slovenske novice 1. 6. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

    To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TRAJNOSTNI RAZVOJ

    Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

    Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
    22. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    SUVERENOST

    Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

    5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
    29. 5. 2026 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

    Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
    Promo Delo 1. 6. 2026 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SLUH

    Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

    Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
    28. 5. 2026 | 07:57
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ste res izbrali najboljšega ponudnika zase?

    Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

    Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
    28. 5. 2026 | 14:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

    Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 15:11
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Končno: Katarza v Ljubljani

    Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
    Promo Delo 28. 5. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Nemčija po pritiskih spreminja smer

    Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KJE POLNITI

    Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

    Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
    29. 5. 2026 | 06:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VIDEO

    To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

    Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
    1. 6. 2026 | 07:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo