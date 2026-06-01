Nad interese civilnih iniciativ z zakonom lex specialis

Med ključnimi poudarki predstavitve kandidata za ministra za energetiko in infrastrukturo Jerneja Vrtovca so bili sprejetje posebnih zakonov za umeščanje v prostor pri strateških projektih, nadaljevanje prometnih investicij, zmanjševanje zastojev na cestah, pospešitev projekta drugega bloka jedrske elektrarne Krško (Jek 2) in konec »aktivistične zelene politike«. Odbor za infrastrukturo je z devetimi glasovi za sprejel mnenje, da je bila njegova predstavitev ustrezna.

»Največja težava pri začenjanju investicij ni denar, ampak to, da želi vsakdo, ki ima v tej državi pet minut časa, investicijo zaustaviti, bodisi civilne iniciative bodisi celo državni organi. To je treba končati, ne more strateških projektov ustavljati tisti, ki ima zgolj parcialni interes,« je opozoril Vrtovec. Napovedal je sprejemanje posebnih zakonov (lex specialis), s katerimi bi pospešili umeščanje v prostor pri prometnih in energetskih projektih.

Jernej Vrtovec NSi Rojen 24. maja 1985. Je diplomant Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. V Novo Slovenijo se je včlanil leta 2003, bil je predsednik Mlade Slovenije, podmladka NSi in predstavnik stranke za odnose z javnostmi. Poslanec v DZ je bil v obdobjih 2014–2020 ter 2022–2026. Minister za infrastrukturo je bil v tretji Janševi vladi od leta 2020 do 2022.

Obljubil je nadaljevanje cestnih in železniških projektov. To bi bilo moč pospešiti in povečati učinkovitost, če bi obnove in gradnje prenesli z direkcije za infrastrukturo na »železniški Dars«, vanj bi morda preoblikovali 2TDK. Ta ustanova bi se za železniške projekte lahko zadolževala tudi na trgu.

Vrtovec je ponosen, da podpira projekt Jek2. RAČUNALNIŠKI PRIKAZ: Gen Energija

Poudarek njegovega ministrovanja bo, kot kaže, že na začetku usmerjen v zmanjševanje zastojev na avtocestah. »Ne bom obljubil, da zastojev ne bo, po najboljših močeh pa se bom potrudil, da bo teh čim manj in da bodo čim manjši,« je dejal Vrtovec. Po njegovem mnenju bi pri investicijah na avtocestah najprej morali zgraditi dodatno prometno zmogljivost in šele nato poseči v vozišče. »Dars ima pogodbe z izvajalci, ki določajo, da se dela izvajajo celoten svetel dan dneva. Pa se res? Pri Domžalah ob 18. uri, 19. uri ni nikogar. Ali je Dars koga poklical na odgovornost?« je dejal Vrtovec in izrazil pričakovanje, da se bodo konec tedna dela pri Postojni začela izvajati tudi ponoči.

Na področju energetike je poudaril nujnost zagotavljanja dolgoročne energetske samozadostnosti države ter krepitve robustnosti elektroenergetskega sistema. Prihodnost slovenske energetike vidi v kombinaciji jedrske, hidro- in geotermalne energije ter drugih racionalnih obnovljivih virov energije, med katere pa ne uvršča vetrne energije. »Ključni projekt mojega mandata bo pospešitev postopkov za gradnjo Jeka 2, ki je konkurenčen, zanesljiv in predvidljiv vir energije,« je dejal Vrtovec. Izpostavil je tudi začetek gradnje hidroelektrarne Mokrice, umeščanje hidroelektrarn na srednji Savi in črpalne hidroelektrarne Kozjak ter razvoj sončnih elektrarn v kombinaciji s hranilniki energije.

Napovedal je tudi nasprotovanje, kot je dejal, »zeleni aktivistični energetski politiki«. Vlada bo po njegovih besedah preverila sistem subvencioniranja zelenega prehoda in prevetrila nacionalni energetsko-podnebni načrt. Napovedal je preveritev morebitnega podaljšanja izkopa velenjskega lignita.

Vrtovec je omenil idejo, da bi del upravljanja elektrodistribucijskih podjetij prenesli na resorno ministrstvo, podobno kot je urejeno v Elesu.