Nad koprskimi piloti visi pol milijona evrov konkurenčne klavzule

Maurizio Rasman in Arijan Rapuš, ladijski pilot in voznik pilotskega čolna (pilotine) v koprski družbi Piloti, ki opravlja pomorsko pilotažo, sta prejela napoved odpovedi pogodbe o zaposlitvi. FOTO: Nataša Čepar

Ladje pri vplutju vodijo ladijski piloti na pilotinah. FOTO: Piloti Koper

in, ladijski pilot in voznik pilotskega čolna (pilotine) v koprski družbi Piloti, ki opravlja pomorsko pilotažo, sta prejela napoved odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Prvi to delo opravlja 16 let, drugi pa 18. Po besedah predstavnika Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnostije razlog v prejemu mejla, v katerem vodstvo omenjenima zaposlenima očita, da nista zanikala pisanja portala Insajder, kar naj bi bilo skrajno absurdno.Pilotažo v koprskem pristanišču – ladje pri vplutju vodijo pomorski piloti na pilotinah – lahko izvaja vsakdo, ki ima ustrezno licenco uprave za pomorstvo, in vendar samo eno podjetje, Piloti Koper. To namreč zaposluje vse pilote z licenco, saj jih tam tudi usposobijo. »Področje pomorske pilotaže je neurejeno, a za to mora poskrbeti resorno ministrstvo,« nadaljuje Jovičić. Kot je pojasnil, gre za monopol podjetja Piloti, čeprav za to nima koncesijske pogodbe, zaposlene pa ima »v šahu« s sklenitvijo konkurenčne klavzule, ki znaša kar pol milijona evrov. »Imamo pravno mnenje, da taka konkurenčna klavzula ne bi vzdržala presoje sodišča, a kdo bi bil pripravljen tvegati?« izpostavi Jovičić.»Vodstvo družbe Piloti, kljub doseženemu stavkovnemu dogovoru aprila lani, nadaljuje z represijo, mobingom, šikaniranjem in izživljanjem nad zaposlenimi v družbi. Na udaru sta dolgoletna zaposlena in naša člana, ki sta med prvimi začela opozarjati na nevzdržne razmere v družbi, za kar sta sedaj kaznovana z grožnjo izredne odpovedi o zaposlitvi. To je le pika na i večletnemu ustrahovanju delavcev v podjetju, ki je eskaliralo takoj ko so se opogumljeni delavci sindikalno organizirali,« so v podporo svojima članoma zapisali v sindikatu žerjavistov.Opozorili so tudi, da so v podjetju sicer usposobili tri nove pilote, ki pa prehitro postajajo samostojni in s tem ogrožajo varnost celotnega pristanišča. Kot so poudarili, gre za zelo odgovorno delo,od katerega je odvisna tudi preprečitev velike gospodarske škode ali celo ekološke katastrofe in smrtnih nezgod. Obregnili so s etudi ob zastarelo opremo in da je po njihovem protestu podjetje le nabavilo več kot 20 let staro dodatno plovilo.Na ministrstvu za infrastrukturo sicer pripravljajo novo ureditev pomorske pilotaže - neuradno se omenja celo vzpostavitev javne službe -, a za zdaj informacij o tem ne dajejo.Piloti pa so se prek sporočila za javnost odzvali, da že 24 let nemoteno in neprekinjeno opravljajo pomorsko pilotažo v koprskem pristanišču in da tudi aktualni dogodki ne vplivajo na izvajanje kakovostne, varne in neprekinjene dejavnosti. Navajajo, da Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper ni reprezentativni sindikat v njihovi družbi. Omenjajo, da naj bi bilo iz določenih medijskih zapisov razbrati, da ta sindikat sodeluje pri ustanavljanju novega državnega podjetja za pilotažo, zaradi česar skušajo ustvarjati domneve o izrednih razmer v koprskem pristanišču.»Podjetje je v celoti izpolnilo in spoštuje stavkovni dogovor, ki je bil sklenjen aprila lani. Družba deluje nemoteno in ima zaposlenih dovolj licenciranih pilotov in voditeljev pilotskega čolna, ki ladjam omogočajo varno plovbo v koprskem pristanišču ter v drugih delih teritorialnega morja Republike Slovenije,« so sklenili.Podjetje je v 24-odstotni lasti, preostalo pa je v lasti podjetja samega. Lani so poslovali z 2,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in 1,4 milijona evrov čistega dobička. Zaposlujejo 15 ljudi, povprečna mesečna plača v podjetju po besedah Kobeje znaša okoli 3500 evrov bruto, za pilote pa dosega celo 5400 evrov bruto.