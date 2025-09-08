Nad Maljevca zaradi dolgotrajne oskrbe; Cigler Kralj: Če ne zmore, naj gre

V strankah NSi in SDS, ki sta v petek v državni zbor vložili interpelacijo zoper ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca, so danes med razlogi izpostavili predvsem razmere na področju dolgotrajne oskrbe. »Nimamo ključnih postavk za izvajanje dolgotrajne oskrbe, imamo pa pravočasen začetek pobiranja prispevka,« so poudarili. Prav tako so opozorili na neuresničene obljube pri stanovanjski politiki.

Janez Cigler Kralj verjame, da bo koalicija videla, da Maljevac ni uresničil niti ene od oblju in da ga bo pozvala k umiku. FOTO: Leon Vidic

Neuresničene obljube

Vodja poslanske skupine NSije ministru sporočil, da »če ne zna in ne zmore, naj gre in razbremeni področje dolgotrajne oskrbe«. Razmere na področju dolgotrajne oskrbe so po njegovih besedah »milo rečeno katastrofalne«, saj da potencialni uporabniki in izvajalci še vedno nimajo potrebnih informacij, da bi sploh lahko začeli izvajati storitve, centri za socialno delo ne morejo izdajati odločb o upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, četudi je ta pravica začela veljati s 1. julijem . »Nimamo ključnih postavk za izvajanje dolgotrajne oskrbe, imamo pa pravočasen začetek pobiranja prispevka,« je opozoril.

Poslanec SDS Andrej Poglajen pa je izpostavil neuresničene obljube vladne koalicije na področju stanovanjske problematike. Kot ugotavlja po treh letih mandata, se od obljubljenih 30.000 stanovanj ne bo gradilo nič, ampak se bodo končali projekti iz prejšnjih mandatov. Pojasnil je še, da je po mnenju SDS pristop z javnimi stanovanji napačen, ampak da bi morala vlada mladim omogočiti pogoje, da pridejo do lastne nepremičnine.

Na vprašanje, ali pričakuje, da bo interpelacija Maljevca uspešna, je Cigler Kralj med drugim odgovoril, da verjame, da bo koalicija videla, da Maljevac ni uresničil niti ene od obljub, tako glede stanovanj kot dolgotrajne oskrbe in da ga bo pozvala k umiku, morda še pred obravnavo interpelacije v državnem zboru.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac se bo popoldne odzval na vloženo interpelacijo.