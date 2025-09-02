Nad nas prihaja tropski sistem Fernard: padlo bo izjemno veliko dežja

Slovenijo bo danes znova dosegla vremenska motnja, ki lahko prinese izjemno obilne padavine in povzroči nove težave na že razmočenih območjih. Po petkovih izrednih razmerah, ko nas je prešla višinska dolina hladnega zraka s fronto, povezano z ostanki tropskega sistema Erin, se zdaj približuje nova – tokrat povezana z ostanki tropskega sistema Fernand.

Meteorologi opozarjajo, da lahko v 6–8 urah pade tudi do 200 milimetrov dežja. Ob tako velikih količinah so možne hudourniške poplave, razlivanja rek ter sprožanje zemeljskih plazov, saj je zemlja po petkovih padavinah še vedno razmočena. Nekateri visokoresolucijski modeli že kažejo na veliko verjetnost tovrstnega scenarija, zato bo nevarnost visoka.

Najhuje na zahodu države

Okrepljen jugozahodni vetrovni stržen bo najmočnejši v zahodni Sloveniji, kjer bodo orografski vplivi poskrbeli za glavnino padavin. Povsem drugačna slika se obeta na vzhodu države: zaradi fenskega učinka bo padavin tam precej manj, predvsem na severovzhodu pa lahko ostane celo suho, piše portal Neurje.

Agencija za okolje (Arso) je za zahod države izdala oranžno opozorilo. Kot so zapisali, bo danes naše kraje prešla vremenska fronta. Nad Jadranom bo zapihal šibak do zmeren jugo, ki bo prinesel dodatno vlago, v višinah pa bo dotekal vse hladnejši in nestabilnejši zrak. Že v jutranjem času lahko nad zahodno Slovenijo nastanejo nevihte z močnejšimi nalivi, padavinski pasovi pa se bodo lahko obnavljali dlje časa.

Danes se na jugozahodu Slovenije ter v severnem delu hrvaške Istre obeta zelo nevarna vremenska situacija. V nekaj urah lahko tam pade tudi več kot 200 do 300 litrov dežja na kvadratni meter. Foto Arso/posnetek Zaslona

Ozračje bo sicer manj nestabilno kot minuli petek, zato so nevihte z močnim vetrom in točo manj verjetne. Količina padavin pa se bo od kraja do kraja precej razlikovala, napoved, kje natančno bo vztrajal pas najmočnejših padavin, pa ostaja negotova. Arso zato svetuje spremljanje radarske slike padavin in aktualnih opozoril.

Plohe in nevihte se bodo od zahoda širile proti osrednji Sloveniji, medtem ko bodo vzhodneje manj verjetne. Na vzhodu bo tudi več sonca. Najvišje dnevne temperature bodo med 21 in 28 stopinj Celzija, v severozahodnih krajih okoli 19.

Posebna nevarnost v slovenski Istri

V slovenski Istri bo na voljo povečana količina konvektivne energije, ki lahko sproži razvoj močnih in dolgotrajnih neviht. Te lahko prinesejo obilne nalive, podobno kot v petek, ko so se nevihte zadrževale nad istimi območji in povzročale hude težave.

Slovenske reke in tla so po petkovih dogodkih še vedno pod močnim pritiskom:

v petek je poplavljala Badaševica, ki je zdaj sicer v srednjem pretoku,

Pivka je v Postojni zalila okolico,

nekatere reke v osrednji Sloveniji so še vedno visoke in obremenjene.

Ker je zemlja razmočena, lahko nova večja količina padavin hitro povzroči dodatna razlivanja voda in sproži zemeljske plazove, opozarjajo meteorologi.