Nad nižje stroške občin tudi pod novo vlado?

Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije, upa, da bo »nova vladna ekipa nadaljevala z delom in že pripravljenimi vsebinami«. Foto Tadej Regent



Konkretne rešitve za devet zakonov



»Zakon naj nadaljuje pot v parlament«

Miloš Senčur, vodja strokovnih služb Združenja mestnih občin Slovenije. Foto Osebni Arhiv Ms

Ljubljana - Vladna delovna skupina za znižanje stroškov občin je potegnila črto pod enoletno delo. Z rezultati je zadovoljen tudi minister za javno upravo. Na obravnavo čaka zakon, ki bo občine razbremenil za 31milijonov evrov, občinam pa so za letos priznali tudi zakonsko »najvišjo možno povprečnino«, kar vse naj bi po njihovem govorilo v prid nadaljnjemu delu skupine tudi pod novo vlado.Na mizi imajo še več rešitev, zagotavlja minister Medved, prepričan, da so občine in vlada pri prizadevanjih za zniževanje stroškov občin dobro sodelovale: »Od prvega trenutka sem poudarjal, da barantanje na področju povprečnin ni v redu, zato imamo dobre rešitve tega področja na mizi. In rešitev je možna, samo lotiti se je treba realizacije.«Minister je prepričan, da poslej »ne bo več mogoče reči, da se nekaj ne da«, saj so pokazali, da je mogoče z dialogom in pripravljenostjo na kompromise marsikaj premakniti. Ministrstvo za javno upravo in predsedniki vseh treh združenj so namreč ohranili dobre odnose tudi po tistem, ko so v nekaterih političnih strankah to voljo izgubili: »Veliko smo hodili po Sloveniji in lahko rečem, da je včasih situacija na terenu povsem drugačna od tiste, ki jo spremljamo na politični sceni, denimo v državnem svetu.«V enem letu je delovna skupina po podatkih vodje službe za lokalno samoupravoobravnavala 61 zakonov, ki določajo naloge občin in jih izbrala 26, ki jih bo treba spremeniti, za prvih devet pa je že pripravila tudi konkretne rešitve.Pred poldrugim mesecem je na predlog delovne skupine vlada državnemu zboru v obravnavo in sprejem predlagala zakon o finančni razbremenitvi občin, ki bo zmanjšal stroške občinam za 31 milijonov evrov na leto, uresničili pa so tudi zavezo občinam o višini povprečnine za leto 2020, ki znaša 589,11 evra na prebivalca., generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije, upa, da bo zakon za znižanje stroškov občin nadaljeval pot v državnem zboru in da bo »nova vladna ekipa nadaljevala z delom in že pripravljenimi vsebinami«. Po mnenju Mihaele Smrdelj, predstavnice Združenja občin Slovenije, bi bil omenjeni zakon, ki čaka na parlamentarno obravnavo, če bo seveda sprejet, »lahko primer dobre prakse«. Vsa občinska združenja so na predsednika državnega zbora poslala poziv, naj zakon nadaljuje pot v parlament.Tudi po mnenju dr., vodje strokovne službe Združenja mestnih občin Slovenije, jim je z dosedanjim delom uspelo »tlakovati pot in določiti standard za novo vladno ekipo«.