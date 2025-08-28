Nad razvpitim zakonom o psihoterapiji v Svobodi še niso dvignili rok

V nadaljevanju preberite:

Skladno s terminskim programom dela bi poslanci na prvi redni septembrski seji morali obravnavati tudi razvpiti zakon o psihoterapiji. Takšna je predvsem želja Gibanja Svoboda. Ali ga bodo res, pa naj bi se vodje koalicijskih strank dokončno dogovorili prihodnji torek na koordinaciji. Vendar vse tri stranke nad tem še zdaleč niso navdušene – več posameznikov iz njih nam je neuradno povedalo, da bi ga po zadnji aferi najraje pustili pospravljenega v predalu, a so tudi takšni, ki menijo, da bi morali njegovo sprejemanje po tako dolgotrajnem usklajevanju nadaljevati in urediti to področje.