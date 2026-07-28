Nad Slovenijo prihaja vročinski val s temperaturami do 38 stopinj Celzija

Nad Slovenijo se bodo v prihodnjih dneh spet zgrnile visoke temperature, pri čemer bo vročinski val vrhunec dosegel predvidoma v soboto, ko se bo živo srebro povzpelo do 37 stopinj Celzija. Vreme bo sončno in postopoma vse bolj vroče, v Alpah pa bo mogoče tudi kakšna nevihta.

Kot je za Delo napovedal dežurni prognostik Agencije RS za okolje (Arso) Urban Žagar, bo začetek vročinskega vala nastopil jutri: »Hujša vročina se bo začela z jutrišnjim dnem, ko se bodo temperature začele postopoma stopnjevati. Če bodo jutri najvišje dnevne temperature še okoli 33 ali 34 stopinj, se bodo v petek že povzpele do 36 stopinj Celzija. Kakšno stopinjo več bodo lahko izmerili v nižinah Primorske, bolj vroče bo v Krški kotlini, medtem ko drugod po nižinah lahko pričakujemo temperature od 35 do 38 stopinj Celzija. Jutra bodo vsaj v notranjosti Slovenije pri tem še vedno sveža, nekje med 17 in 20 stopinjami Celzija, na Primorskem kakšno stopinjo več. V začetku prihodnjega tedna se bodo nekoliko ogrela tudi jutra, vročina bo vztrajala vse do torka, ko lahko v notranjosti Slovenije pričakujemo okoli 37 stopinj Celzija. Po torku ni izključen nastop blažje ohladitve, ki pa jo je za zdaj še težko z gotovostjo napovedati.«

Vročina že vpliva tudi na obratovanje krške nuklearke. Ta je morala zaradi visokih temperatur čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, preprečiti z zagonom sistema hladilnih stolpov, poroča STA. V primeru hujše in bolj dolgotrajne vročine pa bodo moč reaktorja tudi zmanjšali.

Vročina sicer povzroča številne preglavice tudi drugod po Evropi. Pred nastopom novega vročinskega vala z gašenjem požarov hitijo tako v Franciji kot v Španiji, poroča Guardian. Ob tem je španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska dejal, da bosta najbolj ključna dneva ponedeljek in torek. Premier Pedro Sánchez pa je opozoril: »Pred nami so težke in zapletene ure.«

Več požarov je medtem izbruhnilo tudi v severni in osrednji Portugalski, s plameni se je borilo več kot tisoč gasilcev. Na četrti vročinski val letos pa se pripravlja tudi Italija, ki od srede naprej lahko pričakuje temperature med 38 in 40 stopinjami Celzija, hkrati pa se že tako spopada s požari.