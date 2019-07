Nad Slovenijo že divjajo nevihte s točo

Potem ko je prva polovica dneva minila v sončnem vremenu, so popoldan velik del Slovenije zajela neurja, ki jih spremljajo močnejši sunki vetra, ponekod pa tudi toča. Zavlečejo se lahko tudi v noč, piše Arso.



Sprva so se razbesnele na severu države, nato pa so se razširile proti jugozahodu. Okoli pete ure popoldan so dosegle Ljubljano, kjer je prav tako padala toča. Na Primorskem ni večje verjetnosti za nevihte, kakšna lahko nastane šele zvečer, ko bo zapihala burja.



Po podatkih Arsa ter Urada za meteorologijo in hidrologijo je v bližini Slovenskih Konjic nastala nevihtna celica z močno radarsko odbojnostjo, ki presega opozorilni prag za možnost toče. Pričakuje se nadaljni pomik nevihte proti zahodu. Popoldne in zvečer bodo še možni podobni vremenski pojavi, so sporočili s Centra za obveščanje RS.



V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v popoldanskem času bo nastalo nekaj ploh in neviht. Nekoliko hladneje bo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek bo povečini sončno in spet nekoliko bolj vroče, so zapisali na Arsu.