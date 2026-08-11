Nad Srednjim vrhom še posamezna žarišča, nadaljuje se gašenje iz zraka

Kranjskogorski gasilci, helikopter Slovenske vojske in dve letali air tractor nadaljujejo gašenje požara na nedostopnem pobočju nad Srednjim Vrhom. Požar so odkrili in začeli gasiti že v petek, konec tedna so ga omejili, v ponedeljek pa so se znova pojavila posamezna žarišča.

Kot je povedal poveljnik Gasilske zveze Kranjska Gora Jožef Lavtižar, ki je vodja intervencije, trenutno gasijo dve večji žarišči. Pojasnil je, da je bil požar že omejen, še vedno na manj kot hektar velikem območju vznikajo žarišča oziroma podtalni požari. »Gre za manjši požar oziroma niti ne za požar, temveč tlenje. Bistveno je, da zemljo namočimo in tlenje ustavimo, da se ne razvije v požar,« je dejal Lavtižar.

Ker gori na nedostopnem gozdnem terenu, ki ga z gasilskimi vozili ni mogoče doseči, je edina možnost gašenje iz zraka. Danes v intervenciji sodeluje en helikopter, ki vodo zajema v jezeru Jasna, in dve letali air tractor, ki vodni rezervoar polnita v bazi na brniškem letališču. Sodelujejo tudi gasilci več prostovoljnih gasilskih društev z območja kranjskogorske občine, na kraju so tudi kranjskogorski gorski reševalci.

Požar na nedostopnem terenu na pobočju Belih peči oziroma Lepega vrha nad Srednjim Vrhom v Karavankah so začeli gasiti že v petek zgodaj zjutraj, ko so ga opazili. Vzrok za požar je bil verjetno udar strele, gorelo pa je na površini okoli 150 krat 200 metrov.

Dež v noči na soboto je pripomogel k temu, da je bila večina požara pogašena, gasili pa so še posamezna živa žarišča. V ponedeljek popoldan je prelet območja z brezpilotnim letalnikom pokazal, da na območju znova gori. Gasilci so območje ponoči opazovali, danes pa nadaljujejo gašenje.