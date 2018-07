Nad umetnike s policijo in varnostniki

Novo mesto – Od včeraj dopoldne je Sokolc, stavba, kjer so trinajst let ustvarjali alternativni umetniki, zagrajena z visoko kovinsko ograjo. Občina Novo mesto je z varnostniki in policijo izselila takrat edinega prisotnega, Sebastjana Šebederja, vodjo alternativnih umetnikov. Uradni razlog: varnost prebivalcev.





Včeraj okrog desete ure se je v ozkih ulicah ob stavbi Sokolca oziroma Narodnega doma zbrala velika skupina varnostnikov, policistov, gasilcev in komunalcev. »Bilo je kakšnih 15 varnostnikov in 20 policistov, ki so z zadnje strani s pomočjo gasilcev prišli v stavbo,« je dejal eden od očividcev. Čez čas je v spremstvu policistov prišel iz stavbe edini, ki je bil tam, Sebastjan Šebeder, vodja alternativnih umetnikov, ki so ga odpeljali na policijsko postajo. Zaradi kaznivega dejanja protipravnega zavzetja nepremičnine so ga zaslišali, mu dodelili kazen 400 evrov in po eni uri izpustili.



V tem času pa so zaposleni s Komunale Novo mesto okoli stavbe postavili kovinsko ograjo, s katero so zaprli tudi vhod v stavbo.

Tako je stavba Narodnega doma zapečatena in dostop v zgradbo ni možen, kar je občina poskušala doseči že konec preteklega meseca s sodnim izvršiteljem, ki naj bi iz stavbe umaknil alternativne umetnike, člane Društva za kulturno osveščanje. Toda ker je društvo prenehalo obstajati, je sodišče postopek deložacije zaustavilo.



Včeraj pa je občina Novo mesto izselitev umetnikov izpeljala na podlagi odločbe gradbenega inšpektorja, ki meni, da je "objekt nevarna gradnja". »Po odločbi smo kot lastnik objekta dolžni preprečiti uporabo in izvajanje vseh dejavnosti v Narodnem domu, dokler se ne izvedejo nujna vzdrževalna dela,« pravi novomeški župan Gregor Macedoni. Občina ima za nujna vzdrževalna dela predvidenih 125.000 evrov, s katerimi bodo zamenjali streho. Pogodba z izvajalcem je podpisana, tako da naj bi čim prej začeli z gradbenimi deli.



Po mnenju sosede Sokolca, ki želi ostati neimenovana, je bila odločba gradbenega inšpektorja le izgovor, da je občina izpeljala, kar je nameravala že pred časom. Na novo postavljena ograja, ki je v ozki ulici skorajda tik ob stavbi, mimoidočih zagotovo ne bo varovala pred padajočimi deli strešnikov ali fasade. Po njenem mnenju je do zapleta – prejšnji župan je alternativne umetnike podpiral – prišlo povsem po nepotrebnem in bi občina, ki ima na razpolago več denarja in možnosti ukrepanja, morala poskrbeti, da bi se zgodba izpeljala na dostojen način.