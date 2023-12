Strah Zasavcev, da bo šel milijon evrov v Šaleško dolino, upravičen

Po 23 letih od sprejetja zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) in gospodarskem prestrukturiranju zasavske regije bi morala vlada v nedeljo, na zadnji dan leta 2023, na rudniška »vrata« tudi uradno pritisniti »zadnji pečat«. S tem dnem namreč zakon ugasne. Medtem ko je v zvezi z likvidacijo RTH še nekaj neznank, je že znano, da bo nad jamami na precejšnje razočaranje Zasavcev namesto njihovih izvajalcev poslej bedel Premogovnik Velenje.

Za to, da bi monitoring pridobivalnih površin nekdanjega rudnika in njihovo vzdrževanje ostalo v rokah domačih izvajalcev, so si v Zasavju prizadevali že vrsto let. Njihov strah, da bo približno milijon evrov letno namesto v Zasavje poslej šel v Šaleško dolino, se je izkazal za upravičen.

Vlada bo namreč danes, kot so potrdili na ministrstvu za naravne vire in prostor, kot zavezanca za monitoring in vzdrževanje trajnih jamskih objektov ter za izvedbo nujnih vzdrževalnih in sanacijskih del na površini bivšega pridobivalnega prostora Trbovlje-Hrastnik določila Premogovnik Velenje. Zavezanec, so pojasnili za Delo, je bil izbran »na podlagi usklajevalnih sestankov ter preverbe strokovnih kompetenc za izvedbo nalog«.

Še vedno pa ostaja neznanka, kako bo z izplačevanjem rent družinam umrlih rudarjev.

Zasavci upajo na podizvajalska dela

Zasavski premogovniki zaključujujejo skoraj 250-letno zgodbo. FOTO: Marko Feist

Lani so na saniranih območjih RTH izvedli šest tehničnih pregledov, na katerih so pregledalo 750 hektarjev površin in pri tem ugotovili določene nepravilnosti, so v poročilu, ki ga je vlada obravnavala letos spomladi, zapisali na ministrstvu za naravne vire in prostor. Napovedali so tudi, da bodo v primeru, da bo vlada na njihov predlog izbrala novega zavezanca, ki bo v skladu z zakonom o rudarstvu »trajno spremljal stabilnost posedkov, dvigovanje podtalnice in drugih vrst monitoringa ter vzdrževal trajne jamske objekte« oziroma bo » lahko od družbe RTH prevzel monitoring in trajne jamske objekte ter vzdrževanje odvodnjevalnega sistema na površini«, izdali odločbe o prenehanju pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice izkoriščanja mineralnih surovin, kar je pogoj za dokončno zaprtje rudnika. Novega zavezanca za izvajanje del lahko namreč vlada določi s sklepom, kadar je »po zaprtju premogovnika ali njegovega dela predvideno izvajanje spremljave stabilnosti, posedkov, dvigovanja podtalnice in drugih vrst monitoringa ter vzdrževanje trajnih jamskih objektov«.

Po sprejemu vladnega sklepa, še piše v poročilu, ministrstvo, pristojno za rudarstvo, za ta del rudnika izda odločbo o prenosu pravic in obveznosti vzdrževanja, monitoringa in dokončne sanacije okolja na novega zavezanca, medtem ko sredstva za dela še naprej zagotavlja državni proračun.

Zadnja »cicka«. FOTO: Tomi Lombar

Spomnimo: RTH bi morali v skladu z zakonom do konca leta 2023 likvidirati, še prej pa izpeljati predhodni postopek izbrisa RTH iz registra. Pogoj za to pa je odločba o prenehanju pravic in obveznosti za ves pridobivalni prostor rudnika. Rudnik je namreč sanacijska dela zaključil že konec preteklega leta, letos so odpravljali še ugotovljene pomanjkljivosti.

Ne glede na to, da »zunanji« izvajalec, ki bo po 31. decembru spremljal morebitne posedke, dvig podtalnice, bedel nad vzdrževanjem jamskih objektov in vzdrževanjem sistema odvodnjavanja na rudniških površinah, prihaja iz Velenja, v Zasavju še zmeraj računajo na podizvajalska dela, s čimer bi vsaj del posla oziroma prihodka obdržali »doma«.