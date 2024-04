Nadaljevanje pogajanj po neuspešni mediaciji, a brez Mirka Stoparja

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides in vlada sta včeraj prvič po neuspešni mediaciji nadaljevala stavkovna pogajanja. Trajala so več kot dve uri, še pred koncem srečanja pa so medijem sporočili, da pogajanj od zdaj ne bodo komentirali.

Konkretni razlog, zakaj je bil z mesta vodje skupine za pogajanja z glavnim stavkovnim odborom Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides v sredo razrešen Mirko Stopar, od februarja 2024 vodja Službe za upravne enote ministrstva za javno upravo, ni znan. Iz urada vlade za komuniciranje so sporočili, da je bila sestava vladne pogajalske skupine spremenjena na način, da v njej sodelujejo predstavniki vlade, ki so bili vključeni tudi v mediacijo s sindikatom Fides. V mediacijskem postopku Stoparja ni bilo. Za novega vodjo pogajanj je vlada imenovala Denisa Kordeža, dosedanjega namestnika vodje – državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje, za novo namestnico vodje pogajalske skupine pa je bila namesto Kordeža imenovana državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo Mojca Ramšak Pešec.

Zaradi razrešitve z omenjenega položaja si Stopar gotovo ne beli glave, saj ima še številne druge obveznosti. Je vodja vladne pogajalske skupine za pogajanja o stavkovnih zahtevah s pogajalsko skupino sindikalnih zaupnikov upravnih enot ter tudi namestnik vodje plačnega stebra za zdravstvo in socialno varstvo.

Kako pa so v Fidesu sprejeli informacijo, da je prišlo do njegove zamenjave in kakšne izkušnje so imeli z njim? Ali je res, da so izrazili željo, da bi poganjanja nadaljevali z isto vladno ekipo, ki je bila udeležena tudi v mediaciji? »V pogajanjih si po drugi strani želimo nekoga, ki bo za iskanje rešitev dejansko imel mandat in moč odločanja. Koga na to mesto imenuje vlada, se nam zdi manj pomembno in tega tudi ne želimo komentirati, so sporočili iz največjega zdravniškega sindikata.

Upanje o tem, da se bodo zdravniki, ki stavkajo že sto dni, in vlada dogovorili, pa se iz dneva v dan izgublja. Tako ena kot druga stran namreč vztrajata na svojih okopih.

Zdravniki tako ne odstopajo od ločenega zdravstvenega stebra, vlada pa jih kljub podpisani zavezi o tem, da jim bo to uresničila, vztrajno zavrača z argumentom, da se bodo dogovorili le, če bodo dogovori usklajeni z drugimi sindikati. V dogovarjanju z zadnjimi pa se Fides ne vidi, ker so jih že prevečkrat žejne prepeljali čez vodo. »Če bi nam vlada prisluhnila in imela namen, da kaj naredi, bi se danes že pogovarjali o finesah tega stebra. A takrat so zavezo za ta steber očitno podpisali s figo v žepu. Po letu in pol od stebra ni nič,« je na tiskovni konferenci v sredo spomnil prvi mož Fidesa Damjan Polh.

Zdravniki in vlada pogajanj po novem ne bodo več komentirali, prav tako ne bodo več razkrivali novih terminov sestankov.

Obvladujejo posledice stavke

Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL) je na sredini 4. redni seji začetek leta predvsem z vidika realizacije delovnega programa UKCL ocenil kot zadovoljiv, saj večina indeksov kaže na več opravljenih storitev kot v istem obdobju preteklega leta, in to kljub temu da je osmina hospitala zaradi obnove zaprtega, kar vpliva na zmanjšano število razpoložljivih postelj. »Posledice stavke s požrtvovalnim delom kolegic in kolegov v UKCL kratkoročno še obvladujemo. Opaža pa se obravnava večjega števila urgentnih pacientov, kar posledično predstavlja določen izpad elektivnih in terciarnih storitev.«

Najpogostejši vzroki za nastanek čakalnih dob so predvsem: pomanjkanje zdravstvenega kadra, prostorov in odobrenega programa s strani ZZZS ter povečano število napotitev. Dodatno k temu pripomore še povečan priliv pacientov iz drugih regij zaradi stavke.