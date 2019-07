Nadaljevanje polemike o informacijskem sistemu Krpan

Na ministrstvu za javno upravo so se odzvali na očitke sindikata zdravstva in socialnega varstva glede uvedbe in delovanja informacijskega sistema Krpan v centrih za socialno delo. V sindikatu so namreč nekatere navedbe ministrice za delo, družino in socialne zadeve Ksenije Klampfer, ministra Rudija Medveda in vodje projekta uvedbe IS Krpan Kristine Valenčič, označili za netočne.



Predvsem pa, po njihovem prepričanju, avtomatizacija ne pomeni bistvene razbremenitve zaposlenih na centrih za socialno delo, ki se po reorganizaciji oktobra 2018 spopadajo še z uvedbo Krpana ter stalnim pomanjkanjem kadra.



Kot so pred mesecem dni med drugim poudarili na ministrstvu za javno upravo, je uvedba sistema Krpan potekala postopno v tedenskih ciklih. Pilotna uvedba v CSD Zasavje februarja letos se je izkazala za uspešno, zato so uvajanje nadaljevali še v drugih centrih, uvedba pa je potekala tako, da je bilo tudi zaposlenim na centrih za socialno delo lažje preiti na nov sistem. Cilj uvedbe informacijskega sistema Krpan je poenotenje načina dela in s tem tudi učinkovitejše delo z dokumentnim gradivom na vseh CSD.



S tem bo v končni fazi možno zagotavljati tudi bolj kakovostne, varne in hitre storitve državljanom, pravijo na ministrstvu in dodajajo, da se nekateri postopki v glavnih pisarnah res podaljšujejo, saj je treba vse dokumente najprej digitalizirati, zato pa se drugi postopki skrajšujejo, saj določena opravila niso več potrebna. Konkretno iz Centrov poročajo, da se je bistveno skrajšal in poenostavil postopek podpisovanja odločb.



Dokumentni sistem Krpan ni bil nikoli mišljen kot zagotovilo, da jeseni ne bo zamud pri odločbah o letnih pravicah, ampak je namenjen olajšanju dela zaposlenih, med drugim zavračajo očitke sindikata zdravstva in socialnega varstva v zvezi z uvedbo in delovanjem IS Krpan v centrih za socialno delo.