Nadaljujejo se pogajanja ob stavki operaterjev 112

Predstavniki Sindikata ministrstva za obrambo in vladna pogajalska skupina, ki jo vodi državni sekretar obrambnega ministrstva Rudi Medved, bodo danes znova sedli za mizo in razpravljali o stavkovnih zahtevah operaterjev številke za klic v sili 112. V sindikatu od Medveda pričakujejo protipredlog, ki bo omogočal zbliževanje stališč.

Med stavkovnimi zahtevami so sistematizacija delovnega mesta dispečer v centru za obveščanje ter določitev novih izhodiščnih plačnih razredov za dispečerje. Zahtevajo tudi kolektivno pogodbo za obrambo, zaščito in reševanje.

Ob tem se zavzemajo še za ustrezno ureditev prazničnega dela ter enotno zagotovitev prostega časa za malico za vse zaposlene v centrih za obveščanje.

Državni sekretar pri obrambnem ministrstvu Rudi Medved vodi vladno pogajalsko skupino. FOTO: Jure Eržen

Želijo tudi takojšnjo vzpostavitev možnosti ponovnega poslušanja pogovora s klicateljem, službene uniforme operaterjev, ter ovrednotenje prepovedi in omejitev, ki izhajajo iz zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami z dodatkom v višini štirih odstotkov bruto plače.

Prav tako zahtevajo še 24-urno nezgodno zavarovanje zaposlenih v centrih za obveščanje, ureditev statusa in plačila pripravljenosti na delo pred nastopom in po nastopu izmene ter intenzivnejše pomlajevanje kadrovske strukture zaposlenih, sistem štipendiranja in karierni razvoj zaposlenih.

Po besedah predsednika sindikata Marjana Laha od državnega sekretarja Medveda pričakujejo, da bo na pogajanja prišel z mandatom, ki bo omogočal zbliževanje glede stavkovnih zahtev. A je Medved že po pogajanjih minuli konec tedna opozoril, da lahko denimo uvrščanje operaterjev v plačne razrede poteka samo v okviru pogajanj o prenovi plačnega sistema.

Operaterji številke za klic v sili 112 so stavko začeli v ponedeljek, poteka pa v vseh 13 regijskih centrih za obveščanje in osrednjem, sicer pa operaterji stavkajo na delovnih mestih.