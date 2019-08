FOTO:Nadobudni računalnikarji iz vse Evrope zbrani v Mariboru

Nekateri so pod težo nalog tudi omagali. FOTO: Eva Milošič

Šteje tudi pot, ne le cilj

Čeprav so privrženi računalnikom, so si vzeli čas tudi za pohajanje po Mariboru, izlete po Sloveniji in druženje. FOTO: Nebojša Tejić/STA

Računalnike uporabljamo vsi, vendar …

Udeleženci so večinoma fantje, najboljši rezultat je dosegel Alexandru Luchianov iz Romunije, ki je zbral vse možne točke. FOTO: Nebojša Tejić/STA

Tridesetletna tradicija

Prvo mednarodno računalniško olimpijado, namenjeno dijakom, so leta 1988 pripravili prav v Sloveniji. Vseh 30 let se tekmovanj udeležujejo tudi predstavniki iz naše države. Predlanskim so po vzoru omenjenega tekmovanja v Bolgariji prvič pripravili še juniorsko tekmovanje, namenjeno osnovnošolcem.

Pritajeno brnenje računalnikov, šklepet tipkovnic ter tu in tam globok vzdih. Tako so zadnji dnevi zveneli na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru, kjer se je 90 osnovnošolcev iz 24 evropskih držav pomerilo v računalniškem programiranju. Najboljši rezultat je dosegel tekmovalec iz Romunije– pravilno je rešil vse naloge in zbral vseh 600 možnih točk»Zelo težko je bilo,« je po koncu tekmovanja priznal petnajstletni, eden od šestih udeležencev iz Slovenije. »Dobili smo različne algoritemske naloge. Napisati smo morali računalniški program in ga poslati na strežnik za ocenjevanje, ta pa je preveril, ali so izhodni podatki ustrezni,« je pojasnil Štamcar, ki bi se prihodnje leto rad pomeril na mednarodni računalniški olimpijadi za srednješolce.Štirinajstletniiz Turčije je bil samozavestnejši: »Naloge niso bile težke.« S širokim nasmehom je hitro dodal: »Res pa me programirati uči brat …« Vso čarobnost ­računalniškega programiranja je v enem stavku zajel štirinajstletniiz Romunije: »Lepo je reševati težave.«Poleg absulutnega zmagovalca Alexandra Luchianova iz Romunije je zlato medaljo je prejelo še sedem tekmovalcev. To soiz Armenije,s Poljske,iniz Rusije,iz Ukrajine ter še dva tekmovalca iz Romunije –inPredstavnik Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS)je razložil, da tekmovanje v računalniškem programiranju temelji na algoritmičnem razmišljanju. »Na primer: radi bi sestavili stolp iz papirčkov z zapisanimi številkami. Vsak naslednji papirček mora imeti zapisano vsoto določenega zaporedja papirčkov, ki so že v stolpu. Kako sestaviti stolp, ki ima na vrhu določeno številko?« Poudaril je, da je problem mogoče rešiti z različnimi algoritmi oziroma postopki. »Cilj je najti najučinkovitejšega.«Individualno tekmovanje obsega šest nalog iz programiranja. Vsaka država članica Evropske unije lahko sodeluje s štirimi tekmovalci, starimi do 15 let in pol. Slovenija ima kot organizatorka pravico do dveh ekip – v eni so štirje šolarji, v drugi dva. V Mariboru gostijo še okoli sto mentorjev, članov strokovnih komisij in drugih gostov, pri organizaciji olimpijade pomaga tudi okoli 30 prostovoljcev. Tretjo evropsko juniorsko računalniško olimpijado (EJOI) ZOTKS organizira v sodelovanju z ministrstvom za znanost in šport. Traja ves teden, čeprav sta tekmovalna le dva dneva; preostali čas je namenjen ekskurzijam, spremljevalnemu programu in druženju.Med osnovnošolskimi navdušenci za programiranje je veliko samoukov, nekateri pa pridobivajo znanje tudi na raznih tečajih in poletnih šolah. »Računalniki nas obkrožajo na vsakem koraku in vsi jih uporabljamo, kljub temu pa je poznavanje programiranja močno deficitarno,« so poudarili v ZOTKS.Slovenski šolski sistem po njihovi presoji preprosto ne sledi hitremu razvoju računalništva. »Osnovna, temeljna znanja računalništva bi morala biti učencem posredovana že v osnovni in srednji šoli, saj ta vzpostavljajo drugačen način razmišljanja, ki ga pri drugih predmetih ne morejo pridobiti.« Zdaj je ura računalništva obvezna le v prvem letniku srednje šole. Za mnoge radovedneže, kot vidimo, je to prepozno …