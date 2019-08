Nadvse dobro jutro

Rana ura, zlata ura. Ta za kmetovalce, rekreativce in druge aktivne ljudi na prostem tako koristni rek najbolj drži v vročih poletnih dneh. Včerajšnji pobeg s kolesom v hrib sem izvedel zelo zgodaj zato, da se moj organizem ni mučil v vročini. Poleg tega sem dobil tri dragocene ure miru in tišine, ki jih na tej poti kakšno uro pozneje gotovo ne bi bilo.Jutranji nedeljski potep po prazni cesti po hribčkih na obronku Ljubljanskega barja ponuja čudovite poglede na spečo prestolnico, ­tišino pa namesto avtomobilov občasno skali kakšen prezgodaj zbujen ptič. Ko potiskanje pedalov oteži strm klanec, se glava samodejno skloni in ...