FOTO:Nadzor na mejah ni več izjema, ampak stalnica

Bruselj – Četudi je schengenski režim preživel najhujšo preizkušnjo, begunsko krizo med letoma 2015 in 2016, podaljševanje policijskega nadzora na nekaj notranjih mejah območja spodkopava njegove temelje. Pred septembrom 2015 so članice uvajale nadzor le ob večjih mednarodnih dogodkih, denimo vrhu G7 ali nogometnih prvenstvih. Z izbruhom begunske krize so začele druga za drugo vzpostavljati sistem nadzora z manjšo ali večjo intenzivnostjo. V vrhu institucij EU se sicer pogosto hvalijo, da je begunska kriza premagana in da so gibanja migrantov spet taka kot v letih pred njenim izbruhom, a pol ducata članic nadaljuje ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.