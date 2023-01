Nadzor ugotovil pomanjkanje kadra

Odkar so program nujne medicinske pomoči (NMP), vključno z dežurno službo, pred skoraj sedmimi leti prenesli iz Zdravstvenega doma Celje na Urgentni center Splošne bolnišnice Celje, se vsako leto vrstijo anonimna pisma z opozorili o izrabljenosti opreme in pomanjkanju kadra. Ta teden je v javnosti zakrožilo novo, navedbe pristojni že preverjajo. ZZZS pa je že ugotovil pomanjkanje kadra na urgenci.

Pomanjkanje kadra ni pravzaprav nič novega. Trenutno po javno dostopnih podatkih na celjski urgenci dela sedem zdravnikov specialistov, od tega so štirje specialisti urgentne medicine. Pred manj kot dvema letoma je bilo tam šest specialistov urgentne medicine in skupaj devet zaposlenih zdravnikov. Zdravniki v Splošni bolnišnici Celje (SBC) so že večkrat opozorili, da je ključni problem ambulanta splošne nujne medicinske pomoči, v katero prihajajo pacienti, ki še zdaleč nimajo nujnih stanj. To pomeni, da so vsi tisti, ki delajo na urgenci, večkratno obremenjeni, posledično pa zaradi preobremenjenosti odhajajo. V SBC so tako pred dvema letoma predlagali, da bi ambulanto spet prevzel ZD Celje, a se to ni zgodilo.

Enemu zlomil nos, sestro infarkt V. d. strokovnega direktorja SBC Radko Komadina je po navedbah STA na okrogli mizi Slovenske medicinske akademije danes dejal, da je v sredo na celjsko urgenco vkorakal bolnik, ki ni bil resno bolan, bil pa je nezadovoljen, da poteka predaja nočnega turnusa dopoldanski izmeni. Enemu zaposlenemu je lažje poškodoval roko, drugemu pa s čelnim udarcem zlomil nos ter pobegnil. V. d. direktorja SBC Dragan Kovačić je za Delo dodal: »Odrinil je sestro, ki je doživela infarkt in zdaj leži na našem oddelku. To pa so resni problemi! Nasilje je treba takoj ustaviti, da se ne bo zgodilo kot v Izoli. Gonja proti zdravstvu in menda pohlepnim zdravnikom je postala nevzdržna. Samo skrbi nas lahko, kdaj bo komu počil film.« Jutri bodo o dogodku v celjski bolnišnici spregovorili na novinarski konferenci.

Anonimno pismo očita, da mora celjska bolnišnica zagotavljati dovolj zdravnikov v mreži NMP, kar ZZZS tudi plačuje. Iz ZZZS so odgovorili, da po novem financiranje ureja uredba, ki je bila sprejeta prav pred nekaj dnevi. Skladno s to uredbo ostaja program NMP z dežurno službo za Celje v okviru SBC. Program je sestavljen iz 1,5 ekipe mobilne enote reanimobila, 1,5 ekipe mobilne enote nujnega reševalnega vozila, 1,15 ekipe dežurne službe in 1,5 ekipe enote za hitre preglede. Samo enoto za hitre preglede, za katero je letos namenjenih 222.259 evrov, plačujejo po opravljenih storitvah, za vse drugo dobi SBC pavšal, letos v višini 3,46 milijona evrov. ZZZS prav zdaj končuje nadzor zadostnosti kadra v urgentnem centru: »Ugotovili smo, da na triaži in opazovalni enoti urgentnega centra niso imeli dovolj kadra. Izvajalca smo pozvali k takojšnji odpravi pomanjkljivosti, hkrati pa jim bomo znižali vrednost sredstev za manjkajoči kader.«

Anonimno pismo opozarja še na izrabljena reševalna vozila in opremo v njih. To bodo na ZZZS še preverili. V celjski bolnišnici odgovarjajo, da vsebine anonimnega pisma za medije ne bodo komentirali, bodo pa vsa pojasnila dali vsem institucijam, ki ga bodo obravnavale: »Pri tem prebivalcem regije, ki jo pokriva naš urgentni center, sporočamo, da urgentni center deluje ves čas in nemoteno zagotavlja nujno medicinsko pomoč vsem, ki jo potrebujejo.«