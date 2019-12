Nadzor varnosti hrane pomanjkljiv

Prva prijava že decembra 2017

Inšpektorji niso uvedli prekrškovnih postopkov.

Direktorica inšpekcije ni odredila odpoklicev že prodanih izdelkov.

Direktor uprave za varno hrano pravi, da poročilo ni objektivno.

Posedi prepričan, da je uprava ravnala prav

Interno poročilo komisije, ki je pregledala ukrepanje uprave za varno hrano ob odkritju prepovedanega aditiva v čevapčičih iz mesnic nekaterih trgovskih verig, kaže, da nadzor varnosti hrane v Sloveniji ne deluje, kot bi moral.Nekatere nepravilnosti – vodstvo uprave za varno hrano o ugotovitvah nadzorov ni pravočasno in ustrezno obveščalo ministrice za kmetijstvoin potrošnikov – so bile predstavljene konec novembra, a podrobnosti iz poročila, na katerega je ministrica pripela oznako interno, kažejo, da so kršitve hujše. Vzbujajo tudi dvom o postopkih nadzora nad varnostjo hrane v drugih primerih.Komisija je ugotovila, da je prva prijava o zdravstvenih težavah zaradi uživanja mesnih pripravkov za žar na upravo prispela že 21. oziroma 22. decembra 2017. Inšpekcija se je odzvala na začetku aprila lani. Opravila je pregled v mesnici Spara v ljubljanskem City Parku, vendar uporabe nedovoljenega sulfita ali, po domače, vinobrana ni ugotovila.Prvič so bili sulfiti v mesnih pripravkih z vzorčenjem potrjeni 7. junija letos na podlagi pregleda dan po prijavi. Šestega junija je ob pregledu Sparove mesnice v City Parku mesar sam priznal, da uporablja vinobran. Inšpektorica je odredila uničenje mesnih pripravkov, ki so bili še naprodaj, ni pa odredila odpoklica že prodanih.Uprava je v drugi polovici avgusta začela izvajati monitoring prisotnosti sulfitov v mesnih pripravkih, svežem mesu in ribah. Odkrit je bil še en pozitivni vzorec. V istem časovnem obdobju, a zunaj načrta monitoringa, je bil opravljen pregled v hipermarketu Mercatorja v Celju, kjer so v dveh vzorcih mase za čevapčiče odkrili visoko, za zdravje nevarno vsebnost sulfitov. Vodja mesnice je inšpektorici dejal, da je uporaba vinobrana ustaljena praksa, vendar ta kljub temu ni uvedla prekrškovnega postopka in odpoklicala izdelkov.Direktorica inšpekcije za varno hranoje 12. septembra izdala navodilo za poseben nadzor uporabe aditivov v mesnih pripravkih. Inšpektorje je usmerila, da je uporaba nedovoljenega aditiva hujša kršitev, zaradi katere morajo prepovedati promet in odrediti uničenje mesnih pripravkov, ni pa jih napotila k odpoklicu teh izdelkov, ki so jih trgovci že prodali.Direktorji območnih uradov uprave za varno hrano so navodilo Bizjakove izvajali različno, zato so tudi inšpektorji pri podobnih ali enakih ugotovitvah ukrepali različno. To je, ugotavlja komisija, posledica tega, da niso imeli jasnih splošnih navodil; ta so obstajala le kot delovno gradivo. Komisija v poročilu zato ugotavlja, da Bizjakova ni vodila in usmerjala uradnega inšpekcijskega nadzora skladno z zakonodajo. »Uradni veterinarji oziroma inšpektorji so prepuščeni samim sebi, nimajo ustrezne koordinacije in usmeritev za delo.«Inšpektorji bi morali uvesti prekrškovne postopke in živila odpoklicati že ob rezultatih vzorčenj in priznanjih o uporabi vinobrana, ne šele sredi oktobra. V primerih priznanj kršiteljev in pozitivnih vzorcev bi morali naznaniti sum kaznivega dejanja proizvodnje in prometa z zdravju škodljivimi živili ter zavarovati dokaze. Obravnava vzorcev je trajala predolgo. Vse to škodljivo vpliva na obveščenost potrošnikov, še posebno na posebne skupine, kot so alergiki, je ugotovila komisija.Direktor uprave za varno hrano, ki bo znova kandidiral za to funkcijo, je v torek članom parlamentarnega odbora za kmetijstvo dejal, da je prepričan, da je uprava ravnala prav. Vsi, ki so bili vpleteni v zgodbo z žveplom, so bili sankcionirani, njihova imena so bila javno objavljena. Da delajo dobro, so pokazali tudi zunanji nadzori njihovega dela.Nadzor, ki ga je uvedlo ministrstvo za kmetijstvo, po njegovem mnenju ni objektiven, saj je bilo iz njega izvzeto komuniciranje vodje piarovske službe kmetijskega ministrstva z vodstvom uprave. Ta naj bi poskušal v sporočilu za javnost ublažiti opozorila iz poročila inšpektorjev o tveganju uživanja mletega mesa z nedovoljenim aditivom.