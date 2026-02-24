Nadzorni svet stanovanjskega sklada predlagal razrešitev direktorja Rinka

Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (MOL) je v ponedeljek podal predlog mestnemu svetu MOL, da predčasno, z 31. marcem, razreši Saša Rinka s funkcije direktorja sklada. Hkrati je nadzorni svet sprejel besedilo javnega natečaja za delovno mesto direktorja oziroma direktorice, so sporočili s sklada.

Rink je na položaju direktorja ljubljanskega stanovanjskega sklada četrti mandat, prvič je bil imenovan leta 2013, nazadnje pa 21. marca lani.

Nadzorni svet sklada sicer mestnemu svetu predlaga tudi sklep, da se Rinku za lansko leto dodeli redna delovna uspešnost v višini petih odstotkov letnih sredstev za osnovno plačo direktorja v znesku 2419,58 evra bruto in se ga oceni z oceno odlično.

Javni sklad je namenjen reševanju stanovanjske problematike občanov. Med drugim prek javnih razpisov oddaja neprofitna stanovanja, namenska stanovanja za mlade in namenska oskrbovana stanovanja.