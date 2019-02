Nadzorni svet zavrnil finančni načrt

Ljubljana – Člani nadzornega sveta RTV Slovenije so na včerajšnji seji zavrnili finančni načrt poslovanja RTV za letos, kar je bilo nakazano že na januarski seji programskega sveta. Tedaj je bila kot najbolj sporna izpostavljena namera, da se načrtovani primanjkljaj 5,8 milijona evrov krije s prodajo delnic Eutelsata.Generalni direktor RTVje v odzivu na odločitev nadzornega sveta dejal, da je ta nepričakovana, čeprav se je že napovedovala med nastopom predsednika nadzornega sveta na seji programskega sveta. In kaj odločitev pomeni za RTVS? »To pomeni, da bomo morali pripraviti nov finančni načrt, ki pa bistveno drugačen ne bo mogel biti. Pozorno bomo proučili pripombe članov nadzornega sveta in videli, kaj bi bilo potrebno v finančnem načrtu spremeniti. Seveda pa financiranje po dvanajstinah lahko v mesecu ali dveh že vpliva tudi na programske stroške,« je povedal Kadunc. Ob tem je poudaril, da ima RTV dovolj denarja za normalno poslovanje.Predsednik nadzornega sveta Andrej Grah Whatmough je sicer na januarski seji programske svetnike opozoril, da s prodajo delnic RTVS ne more dolgoročno reševati svojega poslovanja in da je tovrstnih finančnih rezerv le že za leto dni.Programski svet je sicer novembra potrdil programsko produkcijski načrt za letošnje leto. Tedaj je Kadunc na očitke, da je načrt le kopija starih dokumentov in da manjkajo prepotrebne sprememb, odgovoril, da ni denarja za vse tisto, kar bi hoteli.