FOTO:Nadzorniki HSE danes o HE na srednji Savi

Nadzorniki HSE danes o HE na srednji Savi

Minister Andrej Vizjak in HSE bosta koncesijsko pogodbo za HE Suhadol, Trbovlje in Renke podpisala predvidoma 2. oktobra.

Odpri galerijo Prva v nizu treh HE na srednji Savi bo v Suhadolu - morda že čez sedem let? FOTO: Polona Malovrh/Delo