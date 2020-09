Nadzorniki HSE prikimali HE na srednji Savi

Ljubljana – Nadzorniki Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) so po ponedeljkovi prekinjeni seji danes le potrdili projekt hidroelektrarn na srednji Savi in z njim povezano koncesijsko pogodbo, smo neuradno izvedeli.



Kot smo že poročali, so nadzorniki HSE pod predsedovanjem Tomaža Beska, preden so odobrili koncesijsko pogodbo, od bodočega koncesionarja HSE želeli dodatna pojasnila o investicijski dokumentaciji.



V istem času, ko so na HSE včeraj odločali o usodi koncesijske pogodbe, so se s 350-milijonskimi vlaganji v HE Suhadol, Trbovlje in Renke in s sporazumom o ureditvi načina izvajanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa Save od Ježice do Suhadola seznanili tudi zagorski in litijski svetniki. Sporazum vsebuie kar 56 projektov. Po terminskem planu, ki ga je predstavil okoljski minister Andrej Vizjak, bodo v naslednjih dveh do treh letih pripravljali strokovno dokumentacijo za gradnjo hidroelektrarn, ki med drugim vključuje tudi presojo vplivov na okolje, naravo, podtalnico, živalske vrste …



Kot je še dejal, koncesijska pogodba in sporazum ne odločata o tem, ali bo država gradila hidroelektrarne ali ne, ampak gre zgolj za odločitev o začetku postopkov, ki bodo dali strokovne odgovore in podlage za nadaljevanje projekta gradnje hidroelektrarn. »Ko bo to znano in bo izdelano okoljsko poročilo, bo na mizi tudi sprejem uredbe o državnem prostorskem načrtu,« je dodal. Šele tej uredbi pa bo sledila odločitev o hidroelektrarnah.



Podpis koncesijske pogodbe med okoljskim ministrstvom in HSE je predviden v petek, 2. oktobra, na lokaciji trboveljske energetske družbe HSE EDT.