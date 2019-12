Nadzorniki predlagali razrešitev Gorana Malenića

Sedem očitkov za razrešitev

Ker se Goran Malenić ni hotel posloviti sam, je njegovo razrešitev predlagal nadzorni svet koprskega stanovanjskega sklada. FOTO: NK Koper

Koper – »Sprejeli smo sklep za predlog razrešitve direktorja,« je po današnji seji povedala predsednica nadzornega sveta koprskega stanovanjskega sklada. Koprski mestni svet se tako ne bo ukvarjal z vožnjo pod vplivom alkohola ali plesom na pisarniški mizi, kar obremenjuje direktorja sklada, ampak z njegovo domnevno neracionalno porabo skladovega denarja in očitki o neuspešnem vodenju.Malenića sta pred slabim mesecem k odstopu zaradi vinjenosti za volanom najprej pozvala koprski županin nadzorni svet sklada, a se, kljub obžalovanju svojega dejanja, na poziva ni odzval. Nato se je v javnosti razširil posnetek njegovega plesa s steklenico penine na mizi v pisarni, kar je komentiral, da gre za maščevanje županovega kroga.Županov svetovalecga je namreč obiskal na domu in od njega zahteval, naj odstopi – v kar Malenić ni privolil –, pri čemer naj bi presegel svoja pooblastila. Šuc je po objavi posnetka pogovora pri Maleniću že odstopil.Afera z Malenićevim pijančevanjem je spodbudila nadzorni svet stanovanjskega sklada k predlogu za njegovo razrešitev iz poslovnih razlogov, saj za tisto, kar naj bi počel v prostem času, nadzornikom ni odgovoren. Že septembra so v mestnem svetu zavrnili poročilo stanovanjskega sklada za leto 2018 in niso sprejeli predloga rebalansa finančnega načrta sklada za letos (tudi takrat Malenić tega ni jemal kot osebne nezaupnice).Nadzorniki sklada so po besedah Hilj Trivićeve opredelili sedem razlogov za direktorjevo razrešitev.»Med najpomembnejše smo uvrstili neracionalno porabo sredstev sklada, predvsem za reprezentanco in odvetniške storitve, neizvrševanje sklepov nadzornega sveta glede ukrepov po zavrnitvi lanskega poslovnega poročila in letošnjega načrta ter neuresničevanje temeljnih ciljev sklada, med katere spada načrt za gradnjo dvesto neprofitnih in varovanih stanovanj.«Rok za uresničitev tega načrta je po njenih besedah vodstvo sklada v zadnjih dveh letih vedno znova prelagalo. »V Kopru v zadnjih desetih letih ni bilo zgrajeno niti eno neprofitno stanovanje,« je navedla sogovornica.Vprašljiva se ji zdi tudi pretekla poslovna odločitev nekdanjega občinskega vodstva in stanovanjskega sklada o nakupu nekdanjih Istrabenzovih prostorov v koprskem Zelenem parku ter zemljišča, ki niso namenjena stanovanjski rabi in so bila nekoč v lasti Merkurja. Malenić se je pred meseci teh očitkov branil, da bi prav s prodajo tega skladovega premoženja lahko začel projekt neprofitnih in varovanih stanovanj. Tokrat se sicer zaradi bolniške odsotnosti seje ni udeležil.Hilj Trivićeva, ki bo v primeru Malenićeve razrešitve v mestnem svetu, začasno prevzela krmilo sklada – kot to določa zakon – napoveduje, da bi že prihodnje leto lahko začeli graditi prvih 90 neprofitnih stanovanj, ki bi utegnila biti vseljiva že leta 2021. Za ta namen nameravajo prodati poslovne prostore sklada. Koprski mestni svet bo o Malenićevi razrešitvi odločal 19. decembra.