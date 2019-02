Nagrada za vključitev paliativne oskrbe

Ljubljana – Multidisciplinarna ekipa doma starejših in zdravstvenega doma iz Logatca je za projekt Pogovorimo se o minljivosti, s katerim so začeli pred petimi leti, prejela nagrado Dobra praksa 2018, ki jo podeljuje medicinski časopis Medicina danes. V zdravstveno nego in medicinsko oskrbo so vključili paliativno oskrbo.



Kot pravijo v obrazložitvi, je to v 111 domovih za starejše, v katerih živi približno 17.000 ljudi, oziroma štiri odstotke starejših od 65 let, prej izjema kot pravilo. Odločili so se za vnaprejšnje načrtovanje zdravstvene oskrbe, osnova za to je pogovor s stanovalci z napredovano neozdravljivo boleznijo o njihovi zdravstveni oskrbi v prihodnosti, skupaj z njihovimi družinami.



Pogovorijo se o blaženju motečih simptomov, ustrezni skrbi in nego ob koncu življenja, vključevanju družinskih članov v vse ravni oskrbe, načrtu glede diagnostičnih in terapevtskih postopkov, odhodov v bolnišnico ob poslabšanjih stanja, pa tudi o želji glede duhovne oskrbe. Tako so v ospredju bolnikove želje in izbire, zaposleni imajo manj dilem, ker poznajo potrebe bolnika, timski pristop pa prispeva k boljši oskrbi stanovalca.



V petih letih je zmagovalni tim izpeljal 144 družinskih sestankov, na katerih kljub težkim temam vsi z veseljem sodelujejo. Kot pravijo v ekipi, so bolniki zadovoljni, ker niso pozabljeni in ker vedo, da je skrb tima aktivno usmerjenje v njihove želje. »Neformalna zabeležka sestanka postane pomemben sestavni del zdravstvene dokumentacije in tako pomaga pri pravih odločitvah pri bolniku,« so pojasnili. Projekt je inovativen, z močno komponento etičnosti in preverjenimi metodami dela, so še zapisali v obrazložitvi nagrade in dodali, da bi takšni projekti paliativne oskrbe moral postati stalna praksa.