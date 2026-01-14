  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Nagradi za življenjsko delo Tonetu Hočevarju in Mihu Jenku

    Nagrade za izstopajoče dosežke Nejcu Goletu, Vesni Milek, Saši Bojc, Tini Horvat in Delovim podkastom, fotografijo leta je posnel Blaž Samec.
    <p data-block-key="gdw2z">Nagrajeni Delovi novinarji in novinarke. FOTO: Blaž Samec/Delo</p>
    Galerija
    Nagrajeni Delovi novinarji in novinarke. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Delo
    14. 1. 2026 | 19:33
    15. 1. 2026 | 13:48
    8:10
    A+A-

    Uvod v slovesno razglasitev Delove osebnosti leta je v zadnjih letih podelitev nagrad Delovim novinarkam in novinarjem, za katere je bilo rečeno, da s svojim delom neizprosno zasledujejo resnico, ustvarjajo nepozabne zgodbe in so predani svojemu poklicu.

    image_alt
    Delova osebnost leta 2025 je Nika Kovač

    Tokrat so na oder stopili prejemniki osmih nagrad. Za življenjsko delo, izstopajoče novinarske dosežke in fotografijo leta.

    Miha Jenko. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Miha Jenko. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Miha Jenko

    Nagrada za življenjsko delo

    Na Delu je bil zaposlen skoraj štiri desetletja, predvsem kot novinar in komentator gospodarske redakcije, kjer je analiziral tekoče gospodarske dogodke. Poseben izziv zanj so bili poglobljeni intervjuji z zanimivimi domačimi in tujimi sogovorniki v Sobotni prilogi. Poleg spremljanja dogajanja v domači ekonomiji se je strastno ukvarjal s strateškimi gospodarskimi, družbenimi in mednarodnimi temami ter njihovimi posledicami na življenje pri nas. Kljub upokojitvi nemirni novinarski duh ne počiva. Glavna načela, ki jih zasleduje pri svojem pisanju, so poglobljeno preverjanje dejstev v ozadju dogodkov, verodostojnost in resnicoljubnost.

    Tone Hočevar. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Tone Hočevar. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Tone Hočevar

    Nagrada za življenjsko delo

    Izjemna novinarska pot ga je vodila na vse konce sveta in skozi številna uredništva, Televizijo Slovenija, Tanjug, Republiko, če naštejemo le nekatera. A najdlje je ostal zvest Delu. V Črno vdovo je prišel pred tridesetimi leti kot urednik zunanjepolitične redakcije, vendar ni dolgo zdržal v pisarni. Ni ga več zaneslo v Latinsko Ameriko, temveč v Rim, od koder je bralcem 16 let razkrival dogajanje v vladnih palačah in za vatikanskim obzidjem. Njegov opus se še zdaleč ni končal z vrnitvijo v domovino in upokojitvijo. Del Delove ekipe in verodostojen sogovornik za številne slovenske medije, ko gre za dogajanje v večnem mestu ali v Venezueli, je še danes, čeprav je že vstopil v 80. leto. Bogato znanje nikoli ne zastara.

    Nejc Gole. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Nejc Gole. FOTO: Matej Družnik/Delo

    Nejc Gole

    Izstopajoči novinarski dosežki

    Naloga gospodarskega novinarja je, da tekoče dogodke postavlja v kontekst, poročanje pa je v zahtevnejših tekstih nadomestilo analiziranje. Nejc Gole, ki ga odlikuje široka razgledanost v domačem in mednarodnem gospodarskem dogajanju, je pripravil serijo tekstov o novi gospodarski politiki Slovenije. V njih je osvetlil najbolj aktualna vprašanja, denimo o vplivu umetne inteligence na produktivnost, o cenah energentov, s pomočjo sogovornikov v gospodarstvu, ekonomski stroki in tudi politiki pa je poiskal tudi odgovore na vprašanji, zakaj so temelji konkurenčnosti Slovenije načeti ter kako premagati izzive prihodnosti.

    Vesna Milek. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Vesna Milek. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    Vesna Milek

    Izstopajoči novinarski dosežki

    Vesna Milek velja za eno vidnejših peres Delove Sobotne priloge, je izjemna novinarka, pisateljica, voditeljica, avtorica posebnih intervjujev z domačimi in svetovno znanimi umetniki, športniki, politiki. Sogovornika tako magično vodi skozi pogovor, da ji tudi najbolj zadržani odkrivajo svoje strasti, dušo, bolečine, misli, barve, vonje. To so intervjuji, ki so zgodbe. Vesna je magnet za srečanja, in kot pravi, jo še vedno obsedajo ljudje. Konec lanskega leta je bila ena redkih novinarjev, ki so v času genocida v Gazi poročali z Zahodnega brega, od tam je napisala pretresljive reportaže in intervjuje, dragocena pričevanja o trpljenju nedolžnih ljudi.

    Saša Bojc. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Saša Bojc. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Saša Bojc

    Izstopajoči novinarski dosežki

    Saša Bojc je že dve desetletji osrednja novinarka Delovih magazinskih tem. Njena posebna strast je arhitektura, njeni zapisi v tedenski rubriki Ambienti niso le predstavitve arhitekturnih dosežkov, ampak mali sociološki eseji. Arhitekture ne razume le kot strokovno področje, pač pa – ali predvsem – kot skupni prostor, ki zadeva in vpliva na vse nas. V njenih prispevkih ne najdemo povprečnosti. Izbira sveže, inovativne, trajnostne in ekološke projekte, ki prinašajo kakovostno bivanje. Posebej jo zanima življenje starih ambientov, oživljanje zapuščenih krajev, ves čas se namreč sprašuje, česa nas lahko naučijo hiše naših dedov in babic. Kakovostna slovenska arhitektura ima v njej zvesto občudovalko in hkrati kritično sopotnico.

    Tina Horvat. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Tina Horvat. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Tina Horvat

    Izstopajoči novinarski dosežki

    Novinarka Slovenskih novic Tina Horvat je najraje na terenu. O dogodku se mora prepričati na lastne oči, želi se srečati z ljudmi in ni zadovoljna zgolj z zbiranjem izjav po telefonu ali elektronski pošti. Ker je občutljiva poslušalka, se rodijo izjemni prispevki. V minulem letu jih je zapisala kar nekaj: od razkritja črnih gradenj v osrčju Triglavskega narodnega parka do pobude, da bi Triglav dobil svoj praznik. Vselej ji zaigra srce, ko v avtomobil vrže pohodne čevlje in domov prinese navdihujočo zgodbo o gorah. Te so ji bile položene v zibelko. Žal mora prepogosto poročati tudi o tragičnih gorskih nesrečah. Toda tudi z žalostnimi zgodbami nikogar ne rani ali užali, kot alpinistka jih oplemeniti s sočutjem in nasveti, kako varovati sebe in naravo.

    Blaž Samec. FOTO: Črt Piksi/Delo
    Blaž Samec. FOTO: Črt Piksi/Delo

    Blaž Samec

    Fotografija leta

    Tragična smrt Aleša Šutarja je pretresla javnost. Fotografija Blaža Samca, ki je nastala 26. oktobra 2025, pa govori o prvem odzivu, žalovanju. Svojci pokojnika so na prizorišču novomeške tragedije objeti v krogu, sveče, ki ponazarjajo žalovanje skupnosti, so zložene kot valovi. Krog in krivulja. S smrtjo je življenjski krog sklenjen. Valovi krivulje se zlivajo proti neskončnosti. Žalovanje v krogu je žalovanje v črnini. Žalovanje v krivulji, krivulji skupnosti, je žalovanje v svetlobi. Valovanje sveč, ki gre proti neskončnosti, je zaveza skupnosti. Zaveza skupnosti o nedopustnosti nasilja. Zaveza, ki mora biti trajna. Fotografija Blaža Samca – fotograf Dela je 33 let, njegovo delo pa ima močno in jasno sporočilnost – dokumentira to zavezo.

    Fotografija leta: Tragična smrt Aleša Šutarja je pretresla javnost. Fotografija Blaža Samca, ki je nastala 26. oktobra 2025, pa govori o prvem odzivu, žalovanju. Svojci pokojnika so na prizorišču novomeške tragedije objeti v krogu, sveče, ki ponazarjajo žalovanje skupnosti, so zložene kot valovi. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Fotografija leta: Tragična smrt Aleša Šutarja je pretresla javnost. Fotografija Blaža Samca, ki je nastala 26. oktobra 2025, pa govori o prvem odzivu, žalovanju. Svojci pokojnika so na prizorišču novomeške tragedije objeti v krogu, sveče, ki ponazarjajo žalovanje skupnosti, so zložene kot valovi. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Delovi podkasti

    Izstopajoči novinarski dosežki

    Uredništvo Dela je leta 2023 začelo sistematično razvijati avtorske video- in avdiopodkaste ter s tem odprlo nov prostor za poglobljeno novinarsko pripovedovanje in razpravo. Danes Delo ustvarja 13 avtorskih podkastov. V letu 2025 so novinarji pripravili več kot 300 oddaj in gostili več kot 400 sogovornikov z vseh ključnih družbenih področij. Podkasti, ki imajo zvesto občinstvo, so se uveljavili kot prostor dialoga, argumentirane razprave in razmisleka.

    To priznanje uredništvu Dela Podkasti potrjuje, da gre za strateško, uredniško in novinarsko pomemben projekt. Videovsebine postajajo pomemben razvojni steber, ki ga bo hiša v letu 2026 še pospešeno nadgrajevala in razvijala.

