Nagrajena živila manj sladka in slana, a vseeno okusna

Deset živil osmih podjetij, ki so bila nagrajena kot najbolj inovativna v letu 2023, odlikuje ugodna prehranska sestava, sledijo pa tudi zahtevam, da naj bo hrana prijaznejša do podnebja in okolja, in potrebam hitrega življenja.

Na tokratni razpis Inštituta za nutricionistiko, ki je že deveti po vrsti, je prispelo 79 prijav, deset manj kot leto prej, a je imela strokovna žirija težko nalogo, saj je 70 odstotkov prijavljenih živil šlo skozi prvi krog izbora, kar pomeni, da so izpolnjevala kriterije za ugodno prehransko sestavo, je povedala vodja projekta, raziskovalka na Inštitutu za nutricionistiko, Anita Kušar.

Nagrade za najbolj inovativna živila, ki so bila na trg uvedena lani, so prejeli pekarna Don Don za polnozrnati kruh z lanom, trgovska veriga Spar za droženi kruh s semeni, MVP za skodelico s piščancem in skodelico Time Out, Ljubljanske mlekarne za kefirje MU (naravni, limona in vanilija) ter linijo EGO proteini, mlekarna Planika za jogurt s sirupom smrekovih vršičkov, podjetje Barbio's za bio testenine Biogetta pirine rožice z lanenimi semeni in pirine fuže z bučnimi semeni, Delamaris za ribje solate ter Mercator IP za obroke s črnim rižem in polnozrnatim kuskusom iz linije Minute »Chef's choice«.

Izbor nagrajenih živil, ki so na tržišče prišla lani. FOTO: Inštitut za nutricionistiko

»Letošnji nagrajenci presenečajo predvsem z okusnimi izdelki, ki imajo manj soli in sladkorja, kot ju običajno pričakujemo v kruhih in mlečnih izdelkih,« je povedala Kušarjeva. Opazen je napredek pri zmanjševanju soli v kruhih. Letošnja zmagovalca vsebujeta okoli gram soli. Povprečje na trgu je okoli 1,2 grama, a imajo nekateri kruhi veliko več soli. Prebivalci Slovenije zaužijemo veliko kruha in z njim v prehrano vnesemo pomembno količino soli. Pekarska industrija se tega zaveda in vsebnost soli postopoma zmanjšuje, okus pa izboljšuje z dodajanjem semen in polnozrnate moke, da potrošniki zmanjšanja ne opazijo.

Napredek je bil dosežen tudi pri zmanjševanju vsebnosti sladkorja v mlečnih izdelkih. V preteklosti so na police prišli takšni, ki so vsebovali več kot deset gramov sladkorja na 100 gramov izdelka. Ker pri jogurtih običajno naenkrat ne zaužijemo le tolikšne količine, je zelo pomembno vsako zmanjšanje količine sladkorja. Zdaj je proizvajalcem uspelo narediti izdelke z ugodno senzorično sestavo in zmernimi vsebnostmi sladkorja, je povzela Kušarjeva.

Nagrada za trajnost Argeti

Povečuje se tudi ponudba kakovostnih predpripravljenih živil za malico ali kosilo na delovnem mestu. Novima nagrajenima izdelkoma iz linije Mercator minute, ki je bila nagrajena tudi lani, sta se letos pridružila izdelka iz linije Spar to go. Nagrajeni izdelki iz te kategorije vsebujejo veliko zelenjave, obogateni so še z žiti, včasih pa je kot vir beljakovin dodan sir ali piščančje meso. Letos je strokovna žirija prvič nagradila konzervirana živila, ribje solate proizvajalca Delamaris. Poleg kakovostnega mesa vsebujejo tudi veliko zelenjave in žit. So polnovreden obrok, ki pride prav tudi pri športnih aktivnostih in izletih.

Posebno nagrado za inovativnost s področja trajnosti je dobila Atlantic Droga Kolinska za trajnostni program blagovne znamke Argeta. V podjetju se po besedah Kušarjeve že leta trudijo zniževati vsebnost soli in nasičenih maščob ter povečati delež beljakovin in drugih koristnih snovi v svojih izdelkih. Lani so dali na trg novo linijo zelenjavnih namazov na podlagi čičerike in sezama, ki so jim dodali različno zelenjavo in zelišča. Ti izdelki so dobrodošli pri nadomeščanju mesnih namazov in so v duhu vključevanja čim več rastlinskih živil v našo prehrano. Čičerika je beljakovinsko bogato živilo, zelo primerno za nadomeščanje beljakovin živalskega izvora. Tudi pakiranje je priročno. Linija izdelkov je brez konzervansov, hkrati pa ni potrebno hranjenje v hladilniku.

FOTO: Uroš Hočevar

Pri inštitutu za nutricionistiko opažajo, da nekatera podjetja razvijajo izdelke prav z namenom, da se bodo prijavila na izbor za inovativna živila. Želijo pa si, da bi se nanj prijavilo več manjših podjetij in kmetij. »Manjša podjetja so imela sicer zanimive izdelke, a ti pogosto niso ustrezali kriterijem našega razpisa, denimo, da ne smejo vsebovati sladil.«

Razpis, ki ga sofinancira ministrstvo za zdravje, letos vstopa v deseto leto izvedbe. Nekoliko ga bodo osvežili, se spomnili preteklih nagrajencev in izvedli anketo, ali so izdelki, ki so bili nagrajeni, še vedno na trgu.