Nagrajene zgodbe mojega kraja

Ljubljana – V Knjižnici Otona Župančiča so razglasili deset najboljših zgodb drugega natečaja Zgodbe mojega kraja: Spomini na praznovanja in običaje, ki ga je razpisala Mestna knjižnica Ljubljana v sodelovanju s knjižnicami Osrednjeslovenske regije.



V času trajanja natečaja, od 8. februarja do 15. aprila, so prejeli 60 zgodb z vseh koncev Slovenije. Zbirali so kratke, resnične zgodbe iz preteklosti slovenskih krajev. Natečaj je namenjen starejšim, avtorji zgodb so morali izpolnjevati poseben pogoj – pred zaključkom natečaja so morali dopolniti 60 let.



Žirija je izbrala 10 najboljših, nato pa med njimi 3 zmagovalne. Na prvo mesto se je uvrstila Ivana Jana Cvirn iz Sevnice z zgodbo Gregorjevo nekoč in danes. drugo mesto je zasedel Albin Potisek iz Hrastnika z zgodbo God svete Barbare. Tretje uvrščena pa je bila Sonja Malovrh iz Horjula z zgodbo Priprave na božič.



Ostali nagrajenci so še bili: Marija Mošnik iz Laz v Tuhinju z zgodbo Stara kura ob rojstvu otroka, Valerija Ravbar iz Ivančne Gorice z zgodbo Predpust, Magdalena Jazbec Maček iz Ljubljane z zgodbo Šagra v Svetem, Borka Slavica Kucler iz Ljubljane z zgodbo Prvomajski pirhi, Marko Nemec Pečjak iz Ljubljane z zgodbo Mlini in golibe na Muri, Bernadette Pojbič iz Maribora z zgodbo Spomini iz Prekmurja in Darinka Pajenk iz Ivančne Gorice z zgodbo Kako smo obirali hmelj. Vseh deset je prejelo nagrade.



Namen natečaja je približati kulturno dediščino starejšim, jih spodbuditi k aktivnosti ter hkrati pridobiti zanimive vsebine iz lokalnega okolja, predvsem zgodbe povezane z načinom življenja nekoč. Tovrstne zgodbe namreč predstavljajo pomemben del naše kulturne dediščine, ki ga slovenske splošne knjižnice želimo ohraniti za naše zanamce. Zgodbe bodo v kratkem objavili na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana (www.mklj.si ) ter na spletnem portalu Kamra (www.kamra.si ).