Ljubljana – Nocoj boste lahko hitro računali, do decimalke natančno in uživali ob predstavi Naj gre vse v PI. Na predstavi, ki se bo vrtela v najpomembnejši državni knjižnici, v Nuku, ne v glavni čitalnici, ampak, kot se za poletje spodobi, v atriju kavarne Nuka.



Naj gre vse v PI je gledališka predstava, ki ima podnaslov »Ali kako sem se naučil 3141 decimalk« in kot jo predstavljajo na kratko v napovedniku, je »nekaj posebnega, saj podaja tehnike pomnjenja decimalk števila pi. Nik Škrlec predstavi metode, kako strukturiramo informacije in jih umestimo v prostor na način, da si jih lažje zapomnimo. Predstava slika domišljijski svet o številih, kot ga vidi Nik s svojimi očmi. Pri tem povezuje svet matematike, števil, domišljije in gledališča v dinamično in igrivo celoto abstraktnega sveta.«



Predstava je tudi avtorsko delo dramskega igralca Nika Škrleca, ki je tudi znan kot voditelj oddaje Male sive celice. Predstavljajo ga kot strastnega recitatorja števila pi in tudi vseh njegovih 3141 decimalk. Škrlec je bil tri leta zapored zmagovalec na državnih tekmovanjih na fakulteti za matematiko in fiziko.



Predstava se bo odvijala v kavarni Nuka nocoj od 21. do 23. ure, za vstopnino boste odšteli 10 evrov.