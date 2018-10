Naj občina račun izda migrantom?

Črnomelj, Ljubljana – Delavci črnomaljske komunale so včeraj končali tridnevno pobiranje odpadkov, ki so jih v zadnjih mesecih po nelegalnem prečkanju mejne reke Kolpe v gozdovih na širšem območju Bele krajine za seboj pustili migranti. Pri pobiranju predvsem oblačil, odej in nahrbtnikov so bili delavci oblečeni v kombinezone in zaščitne rokavice, nemalokrat so si nadeli tudi zaščitne maske. »Za zdaj smo delo končali, vendar je to samo del območja, ki smo ga temeljito očistili odpadkov, ki v gozdove res ne sodijo,« je povedal direktor črnomaljske komunale Samo Kavčič. ...